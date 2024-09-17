Казахстан готов нарастить экспорт нефти в Германию, заявил Токаев
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Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе встречи глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии высказался о сотрудничестве в сфере энергетики, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Одним из приоритетов президент назвал расширение сотрудничества в энергетической сфере.
"Будучи надежным и одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Германию, Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок. Рассчитываем на дальнейшую поддержку германских партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов.
Для устойчивого прогресса наших государств считаю важным активизировать совместную деятельность по переходу на альтернативные источники энергии. Выражаем готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере развития водородной энергетики.
Наша страна совместно с Узбекистаном и Азербайджаном прорабатывает проект строительства линии по передаче "зеленой" энергии по дну Каспийского моря и далее в страны Европы. Предлагаем германским партнерам рассмотреть возможность участия в этом стратегическом проекте", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, сегодня для участия во второй встрече глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии в Астану прибыли президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил на встрече глав государств ЦА и федерального канцлера Германии. Подробно, о чем говорил президент, мы писали здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2162328-kazahstan-gotov-narastit-eksport-nefti-v-germaniyu-zayavil-tokaev/