Казахстан готов нарастить экспорт нефти в Германию, заявил Токаев

Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе встречи глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии высказался о сотрудничестве в сфере энергетики, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Одним из приоритетов президент назвал расширение сотрудничества в энергетической сфере.

"Будучи надежным и одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Германию, Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок. Рассчитываем на дальнейшую поддержку германских партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов.

Для устойчивого прогресса наших государств считаю важным активизировать совместную деятельность по переходу на альтернативные источники энергии. Выражаем готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере развития водородной энергетики.

Наша страна совместно с Узбекистаном и Азербайджаном прорабатывает проект строительства линии по передаче "зеленой" энергии по дну Каспийского моря и далее в страны Европы. Предлагаем германским партнерам рассмотреть возможность участия в этом стратегическом проекте", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня для участия во второй встрече глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии в Астану прибыли президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил на встрече глав государств ЦА и федерального канцлера Германии. Подробно, о чем говорил президент, мы писали здесь.