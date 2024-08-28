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"Это не может не вызывать беспокойства": Токаев о ситуации с разоружением

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Изуми Накамицу
Касым-Жомарт Токаев и Изуми Накамицу. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял заместителя генерального секретаря ООН, Высокого представителя по вопросам разоружения Изуми Накамицу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, в ходе встречи были обсуждены перспективы всестороннего сотрудничества Казахстана с институтами ООН в деле обеспечения региональной и международной безопасности, разоружения и нераспространения ядерного оружия.

Приветствуя заместителя Генсека ООН, Касым-Жомарт Токаев указал на исключительную роль ООН в решении актуальных проблем современности и подчеркнул ее безальтернативность.

"Мы занимаем принципиальную позицию в отношении разоружения и нераспространения оружия массового поражения. Эти вопросы становятся особенно острыми и важными в контексте происходящих в мире событий. Безусловно, это не может не вызывать беспокойства. Завтра мы отмечаем Международный день действий против ядерных испытаний. Это очень важная дата, призванная напомнить всему человечеству об опасности ядерных испытаний и применения ядерного оружия. Казахстан привержен тесному взаимодействию с институтами ООН и рассматривает эту организацию в качестве безальтернативной и универсальной международной структуры", – сказал президент.

Токаев принял заместителя Генерального секретаря ООН
Токаев принял заместителя Генерального секретаря ООН. Фото: Акорда

Изуми Накамицу высоко оценила лидерство Казахстана в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия, а также растущую роль нашей страны в качестве средней державы.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Напомним, в июле глава государства подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации".

В соглашении указано, что конференция будет проходить в Астане с 3 по 5 сентября 2024 года.

Также в начале июля на саммите ШОС в Астане в формате "плюс" президент Казахстана озвучил несколько предложений для "нового импульса взаимодействия" стран-участниц ШОС, подчеркнув возлагаемые на ООН надежды.

"Наша общая задача – усилить роль ООН, как основного института обеспечения глобальной безопасности, способного противостоять вызовам 21-го века. (...) Вместе с тем предлагаю к 80-ой годовщине ООН и 20-летию сотрудничества ШОС и ООН принять резолюцию генассамблеи ООН в поддержку нашей инициативы за справедливый мир, согласие и развитие", - заявил Токаев.

В мае Касым-Жомарт Токаев выступил с 46-й сингапурской лекцией, в которой высказал свое видение роли средних держав в обеспечении глобальной безопасности и мнение о необходимости реформы ООН.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2154484-tokaev-prinyal-zamestitelya-generalnogo-sekretarya-oon/

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