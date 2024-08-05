Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, главы государств отметили высокую динамику развития казахско-туркменских отношений и обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Казахстана в Туркменистан осенью этого года.

Подчеркнута важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Напомним, также сегодня президент Касым-Жомарт Токаев принял помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиееву. Стороны обсудили двусторонние вопросы.

Ранее глава государства принял председателя правления АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова, а также дал ему ряд поручений.

Добавим, 7-8 августа состоится государственный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в Республику Казахстан. А 9 августа в Астане пройдет шестая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.