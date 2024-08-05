Токаев провел телефонный разговор с президентом Туркменистана
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Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, главы государств отметили высокую динамику развития казахско-туркменских отношений и обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Казахстана в Туркменистан осенью этого года.
Подчеркнута важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.
Напомним, также сегодня президент Касым-Жомарт Токаев принял помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиееву. Стороны обсудили двусторонние вопросы.
Ранее глава государства принял председателя правления АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова, а также дал ему ряд поручений.
Добавим, 7-8 августа состоится государственный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в Республику Казахстан. А 9 августа в Астане пройдет шестая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2144799-tokaev-provel-telefonnyy-razgovor-s-prezidentom-turkmenistana/