Токаев направил телеграмму в восточноафриканское государство

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Руанды – государства в Восточной Африке, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В субботу Акорда сообщила, что Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Руанды Полю Кагаме.

"Глава государства поздравил Поля Кагаме с переизбранием на пост президента Руанды и пожелал успехов в реализации инициатив, направленных на обеспечение благополучия и процветания страны", – сказано в сообщении пресс-службы Токаева.