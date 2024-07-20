Токаев направил телеграмму в восточноафриканское государство
Опубликовано:
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Руанды – государства в Восточной Африке, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В субботу Акорда сообщила, что Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Руанды Полю Кагаме.
"Глава государства поздравил Поля Кагаме с переизбранием на пост президента Руанды и пожелал успехов в реализации инициатив, направленных на обеспечение благополучия и процветания страны", – сказано в сообщении пресс-службы Токаева.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2137239-tokaev-napravil-telegrammu-v-vostochnoafrikanskoe-gosudarstvo/