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Токаев направил телеграмму в восточноафриканское государство

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Поль Кагаме
Касым-Жомарт Токаев и Поль Кагаме. Коллаж: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Руанды – государства в Восточной Африке, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В субботу Акорда сообщила, что Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Руанды Полю Кагаме.

"Глава государства поздравил Поля Кагаме с переизбранием на пост президента Руанды и пожелал успехов в реализации инициатив, направленных на обеспечение благополучия и процветания страны", – сказано в сообщении пресс-службы Токаева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2137239-tokaev-napravil-telegrammu-v-vostochnoafrikanskoe-gosudarstvo/

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