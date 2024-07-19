Токаев наградил работников металлургии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал указ о награждении работников металлургии, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

В канун Дня металлурга указом президента за плодотворный труд в сфере отечественной металлургии, вклад в промышленное и инфраструктурное развитие Казахстана группа работников отрасли награждена государственными наградами.

Кавалерами ордена "Құрмет" стали 22 труженика, 41 работник награжден орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени, медали "Ерен еңбегі үшін" удостоен 51 человек.

Кроме того, 7 специалистов отмечены почетной грамотой президента Республики Казахстан.

Отметим, что День металлурга празднуют в Казахстане в третье воскресенье июля.

Почтительное отношение к тяжелому труду металлургов сложилось еще в советские времена. За профессиональный подвиг в годы ВОВ и период послевоенного восстановления в 1957 году в СССР был утвержден профессиональный праздник всех специалистов, занятых в этой сфере.

Отмечалось, что в независимом Казахстане традиция продолжилась.