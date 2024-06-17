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Почему Казахстан не принял участие в саммите по Украине в Швейцарии, объяснили в МИД

Опубликовано:

Флаг Украины
Флаг Украины. Иллюстративное фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров сегодня на брифинге объяснил, почему Казахстан не принимал участие в глобальном саммите мира по Украине, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили объяснить, почему ни министр, ни вице-министры иностранных дел Казахстана не приняли участие в глобальном саммите мира в Швейцарии, где обсуждалась ситуация в Украине.

"Мы исходили из своих интересов и своего графика международных мероприятий", – заявил в ответ Айбек Смадияров.

Напомним, в минувшие выходные 15-16 июня в Швейцарии прошел Саммит мира по ситуации в Украине.

Сообщалось, что итоговую декларацию подписали большинство стран – 80 из 92, – принимавших в нем участие.

Участники саммита сформировали общее видение по трем основным аспектам:

  • ядерная безопасность;
  • доступ к портам;
  • возвращение пленных.

Позже корреспонденты Русской службы Би-би-си объясняли, что означают итоги саммита.

При этом ранее, отвечая на вопрос о том, будет ли Казахстан участвовать в саммите, Айбек Смадияров сообщал, что участие "будет рассмотрено с учетом графика международных мероприятий и официальной позиции РК".

Ранее сообщалось, что идея мирного саммита возникла в Украине в конце 2022 года. В начале мая швейцарское правительство разослало 160 приглашений потенциальным участникам. Приглашения получили не только государства, но и две религиозных институции – Святой Престол в Ватикане и Вселенский патриархат Константинополя, а также три международных организации – ООН, ОБСЕ и Совет Европы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2118867-pochemu-kazahstan-ne-prinyal-uchastie-v-sammite-po-ukraine-v-shveycarii-obyasnili-v-mid-rk/

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