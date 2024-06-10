Токаев обратился к президенту Португалии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму главе Португалии Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что глава государства поздравил Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузу и всех португальцев с национальным праздником – Днем Португалии.

"Опираясь на многовековую историю и богатое культурное наследие, сегодня Португалия добивается значительных успехов в области устойчивого развития, повышении благосостояния населения и укреплении своего авторитета на международной арене.

Желаю, чтобы Ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания. Уверен, дружественные отношения между Астаной и Лиссабоном будут и дальше укрепляться на благо наших народов", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе успехов в его ответственной деятельности и крепкого здоровья, а дружественному португальскому народу – благополучия.

Добавим, по данным с официального сайта посольства Казахстана в Португалии, дипломатические отношения между двумя странами были установлены 19 августа 1992 года.

При этом Нурсултан Назарбаев, будучи президентом Казахстана, посещал Португалию с рабочим визитом 18-19 ноября 2010 года в рамках участия в саммите НАТО.

Кроме того, нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил встречу с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза в рамках 64-й сессии ГА ООН 25 сентября 2019 года.