Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев обратился к президенту Португалии

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму главе Португалии Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что глава государства поздравил Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузу и всех португальцев с национальным праздником – Днем Португалии.

"Опираясь на многовековую историю и богатое культурное наследие, сегодня Португалия добивается значительных успехов в области устойчивого развития, повышении благосостояния населения и укреплении своего авторитета на международной арене.

Желаю, чтобы Ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания. Уверен, дружественные отношения между Астаной и Лиссабоном будут и дальше укрепляться на благо наших народов", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе успехов в его ответственной деятельности и крепкого здоровья, а дружественному португальскому народу – благополучия.

Добавим, по данным с официального сайта посольства Казахстана в Португалии, дипломатические отношения между двумя странами были установлены 19 августа 1992 года.

При этом Нурсултан Назарбаев, будучи президентом Казахстана, посещал Португалию с рабочим визитом 18-19 ноября 2010 года в рамках участия в саммите НАТО.

Кроме того, нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил встречу с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза в рамках 64-й сессии ГА ООН 25 сентября 2019 года.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2114034-tokaev-obratilsya-k-prezidentu-portugalii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.