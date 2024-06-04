Токаев встретился с председателем сената Египта (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем сената парламента Египта Абдельуахабом Абдельразеком, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Приветствуя председателя сената парламента Арабской Республики Египет Абдельуахаба Абдельразека, президент Касым-Жомарт Токаев, отметил, что его первый визит в Казахстан призван придать новый импульс укреплению двусторонних межпарламентских отношений.

"Ваша страна первой из арабских государств установила с нами дипломатические отношения. Сегодня Египет является одним из основных партнеров Казахстана в исламском и арабском мире. Налажен конструктивный политический диалог. Действуют многочисленные двусторонние договоренности и соглашения. Мы готовы сохранять эту динамику и продолжить совместную работу по расширению взаимодействия. Развитие торгово-экономических связей должно стать основой нашего сотрудничества, тем более для этого у нас имеется достаточный потенциал", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Абдельуахаб Абдельразек передал Токаеву приветствие президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси.

"Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении двусторонних контактов, в том числе межпарламентских. Считаю это правильным с точки зрения эффективной реализации наших общих задач. В Египте с особой теплотой относятся к Казахстану. Есть много общего, что объединяет наши страны. Надеюсь, что в ближайшее время будут достигнуты новые взаимовыгодные договоренности", – отметил спикер.

Абдельуахаб Абдельразек. Фото: akorda.kz

Собеседники обсудили вопросы развития парламентской дипломатии, активизации сотрудничества двух стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент пригласил египетские компании к совместной реализации инвестиционных проектов в транспортно-транзитной отрасли, туризме, цифровизации.

Глава государства выразил признательность правительству Египта за реставрацию мечети Султана Бейбарса в Каире и большой вклад в изучение и популяризацию наследия этой выдающейся исторической личности.

Встреча делегаций двух стран. Фото: akorda.kz

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной повестки дня и взаимодействию двух стран по линии международных организаций.

Пользуясь возможностью, лидер Казахстана передал наилучшие пожелания президенту Египта Абделю Фаттаху Ас-Сиси.

Добавим, по информации на сайте посольства РК, дипломатические отношения между Казахстаном и Египтом были установлены 6 марта 1992 года. Посольство РК в Каире было открыто в апреле 1993 года.

С сентября 2020 года послом Казахстана в Египте является Лама Шариф Кайрат Кайырбекулы. А египетским послом в Казахстане - Ибтисам Ракха Хассан (с декабря 2023 года).