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88-летний король Саудовской Аравии попал в больницу

Опубликовано:

Король Саудовской Аравии Салман
Король Саудовской Аравии. Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд попал в больницу из-за высокой температуры, передает NUR.KZ со ссылкой на Saudi Press Agency.

88-летний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд попал в больницу для медицинского обследования. Короля беспокоят высокая температура и боли в суставах.

"Бригада врачей проведет диагностику состояния его здоровья", - говорится в сообщении. Обследование пройдет в королевской клинике в Джидде.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Саудовской Аравии. Глава Казахстана поздравил короля с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между странами.

В июле прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев побывал с визитом в Джидде, Саудовской Аравии, по приглашению короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда.

Там состоялся саммит "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива". О чем говорил во время своей речи Токаев, мы писали в специальном материале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2103233-88-letniy-korol-saudovskoy-aravii-popal-v-bolnicu/

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