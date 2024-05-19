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Токаев поговорил по телефону с президентом ОАЭ

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токаев и шех
Токаев провел телефонный разговор президентом ОАЭ. Фото: телеграм-канал Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает NUR.KZ со ссылкой на телеграм-канал Акорды.

По сообщению Акорды, по инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

Стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Лидеры двух стран высоко оценили нынешний уровень партнерства Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов и отметили важность эффективной реализации всех достигнутых ранее договоренностей.

Главы государств подтвердили намерение и далее расширять политический диалог, стимулировать торговлю и реализовывать совместные проекты в различных отраслях экономики.

В ходе беседы Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поздравил Касым-Жомарта Токаева с прошедшим днем рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2103077-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-prezidentom-oae/

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