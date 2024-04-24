Токаев встретился с Дэвидом Кэмероном

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Дэвидом Кэмероном - глава МИД Великобритании вспомнил свой визит в Астану 11 лет назад, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Приветствуя главу внешнеполитического ведомства Великобритании, Касым-Жомарт Токаев отметил важность его визита в Казахстан с точки зрения придания дополнительного импульса развитию двусторонних отношений.

"Мы с удовлетворением отмечаем динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества с Великобританией – нашим важным стратегическим партнером. Особо хочу отметить подписанное сегодня Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Уверен, этот всеобъемлющий документ заложит качественно новую основу для расширения нашей многогранной двусторонней повестки", – сказал президент.

Встреча в Акорде. Фото: akorda.kz

Глава государства обратил внимание на имеющийся потенциал наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, в том числе в сферах энергетики, "зеленой" экономики, финансов и инноваций.

В свою очередь Дэвид Кэмерон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и с теплотой вспомнил свой первый визит в Казахстан в статусе премьер-министра Великобритании.

"Я приехал сюда 11 лет назад, чтобы начать стратегический диалог. Сегодня мы вместе с министром иностранных дел Казахстана подписали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Мы намерены укрепить наше взаимодействие в сферах энергетики, образования, бизнеса, культуры, а также усилить межчеловеческие связи", – сказал глава британского внешнеполитического ведомства.

Дэвид Кэмерон. Фото: akorda.kz

В ходе беседы отдельное внимание было уделено вопросам углубления культурно-гуманитарных связей, особенно в сфере образования и поддержки молодежи.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Напомним, что Кэмерон прилетел в Астану сегодня. Ранее сообщалось, что в ходе визита он встретится руководством страны и проведет переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Дэвид Кэмерон родился 9 октября 1966 года в Лондоне. Лидер Британской консервативной партии, занимавший пост премьер-министра с 2010 по 2016 год.

Является потомком короля Вильгельма IV, учился в Итонском колледже и Брасеноуз-колледже в Оксфорде. После этого поступил на работу в исследовательский отдел Консервативной партии.