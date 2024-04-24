Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев встретился с Дэвидом Кэмероном

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Дэвид Кэмерон
Касым-Жомарт Токаев и Дэвид Кэмерон. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Дэвидом Кэмероном - глава МИД Великобритании вспомнил свой визит в Астану 11 лет назад, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Приветствуя главу внешнеполитического ведомства Великобритании, Касым-Жомарт Токаев отметил важность его визита в Казахстан с точки зрения придания дополнительного импульса развитию двусторонних отношений.

"Мы с удовлетворением отмечаем динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества с Великобританией – нашим важным стратегическим партнером. Особо хочу отметить подписанное сегодня Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Уверен, этот всеобъемлющий документ заложит качественно новую основу для расширения нашей многогранной двусторонней повестки", – сказал президент.

Встреча с делегатами из Великобритании
Встреча в Акорде. Фото: akorda.kz

Глава государства обратил внимание на имеющийся потенциал наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, в том числе в сферах энергетики, "зеленой" экономики, финансов и инноваций.

В свою очередь Дэвид Кэмерон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и с теплотой вспомнил свой первый визит в Казахстан в статусе премьер-министра Великобритании.

"Я приехал сюда 11 лет назад, чтобы начать стратегический диалог. Сегодня мы вместе с министром иностранных дел Казахстана подписали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Мы намерены укрепить наше взаимодействие в сферах энергетики, образования, бизнеса, культуры, а также усилить межчеловеческие связи", – сказал глава британского внешнеполитического ведомства.

Дэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон. Фото: akorda.kz

В ходе беседы отдельное внимание было уделено вопросам углубления культурно-гуманитарных связей, особенно в сфере образования и поддержки молодежи. 

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Напомним, что Кэмерон прилетел в Астану сегодня. Ранее сообщалось, что в ходе визита он встретится руководством страны и проведет переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Дэвид Кэмерон родился 9 октября 1966 года в Лондоне. Лидер Британской консервативной партии, занимавший пост премьер-министра с 2010 по 2016 год.

Является потомком короля Вильгельма IV, учился в Итонском колледже и Брасеноуз-колледже в Оксфорде. После этого поступил на работу в исследовательский отдел Консервативной партии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2090615-tokaev-vstretilsya-s-devidom-kemeronom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.