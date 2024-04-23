Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон посетит Казахстан

24-25 апреля в Казахстане ожидается визит министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона. Стороны проведут переговоры и подпишут ряд документов, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.

"24-25 апреля 2024 года состоится визит министра иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвида Кэмерона в Республику Казахстан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе пребывания в Астане Дэвид Кэмерон будет принят руководством страны и проведет переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу.

"В рамках визита планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы.

По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних документов", – добавили представители Министерства иностранных дел РК.

Кто такой Дэвид Кэмерон?

Как пишет ТАСС, Дэвид Уильям Доналд Кэмерон родился 9 октября 1966 года в местечке Уонтидж (графство Оксфордшир). Его отец был биржевым маклером и прямым потомком короля Великобритании Вильгельма IV (1765-1837), а мать - дочерью баронета.

В 2001 году был избран членом палаты общин британского парламента и возглавил специальный комитет по внутренним делам.

В 2003 году стал заместителем председателя Консервативной партии, которая с 1997 года находилась в оппозиции. Он вошел в состав "теневого кабинета", сменив в нем несколько постов. В мае 2005 года Дэвид Кэмерон стал "теневым" министром образования и ремесел.

В декабре 2005 года Кэмерон занял пост лидера Консервативной партии.

11 мая 2010 года в 44 года занял пост премьер-министра (самый молодой с ХIХ века), также стал министром по делам государственной службы и первым лордом казначейства.

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум, по итогам которого почти 52% британцев высказались за выход страны из ЕС (покинула ЕС в 2020 году). В связи с этим Кэмерон заявил, что уйдет с поста главы правительства и лидера консерваторов. Отказался он и от депутатского мандата в палате общин.

13 ноября 2023 года бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назначен министром иностранных дел, по делам Содружества и развития в правительстве Риши Сунака.