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Дэвид Кэмерон прилетел в Астану (видео)

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Дэвид Кэмерон в аэропорту Астаны
Дэвид Кэмерон в аэропорту Астаны. Кадр из видео: МИД РК

Глава МИД Великобритании и экс-премьер-министр страны Дэвид Кэмерон прилетел в Астану с официальным визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана.

"Министр иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл с официальным визитом в Астану", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе пребывания в Астане Дэвид Кэмерон встретится руководством страны и проведет переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу.

Планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и подписать ряд двусторонних документов.

Кто такой Дэвид Кэмерон?

Как пишет ТАСС, Дэвид Уильям Доналд Кэмерон родился 9 октября 1966 года в местечке Уонтидж (графство Оксфордшир). Его отец был биржевым маклером и прямым потомком короля Великобритании Вильгельма IV (1765-1837), а мать - дочерью баронета.

В 2001 году был избран членом палаты общин британского парламента и возглавил специальный комитет по внутренним делам.

В 2003 году стал заместителем председателя Консервативной партии, которая с 1997 года находилась в оппозиции. Он вошел в состав "теневого кабинета", сменив в нем несколько постов. В мае 2005 года Дэвид Кэмерон стал "теневым" министром образования и ремесел.

В декабре 2005 года Кэмерон занял пост лидера Консервативной партии.

11 мая 2010 года в 44 года занял пост премьер-министра (самый молодой с ХIХ века), также стал министром по делам государственной службы и первым лордом казначейства.

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум, по итогам которого почти 52% британцев высказались за выход страны из ЕС (покинула ЕС в 2020 году). В связи с этим Кэмерон заявил, что уйдет с поста главы правительства и лидера консерваторов. Отказался он и от депутатского мандата в палате общин.

13 ноября 2023 года бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назначен министром иностранных дел, по делам Содружества и развития в правительстве Риши Сунака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2090480-devid-kemeron-priletel-v-astanu-video/

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