Дэвид Кэмерон неожиданно вернулся в британскую политику. Чего от него ожидать?

После семилетнего отсутствия в большую политику Великобритании вернулся бывший премьер-министр страны Дэвид Кэмерон, заняв пост министра иностранных дел.

Причиной перестановок стало увольнение главы Хоум-офиса Суэллы Браверман за ее высказывания по поводу пропалестинских маршей, которые проходят в Лондоне регулярно после начала войны Израиля и ХАМАС.

На ее место был назначен глава Форин-офиса Джеймс Клеверли, а вместо него – Кэмерон.

С 1970-х годов это первый случай возвращения бывшего премьера в кабинет министров.

Кто такой Кэмерон, и можно ли ждать перемен в британской внешней политике при нем?

Кто такой Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон окончил самую престижную в Британии школу для мальчиков – Итон, а затем Оксфордский университет.

Он вступил в ряды Консервативной партии в достаточно юном возрасте, а в 39 лет (в 2005 году) возглавил ее.

С 2010 по 2016 год он занимал пост премьер-министра Великобритании, одержав за это время ряд ярких политических побед.

К примеру, во многом благодаря его политике Шотландия осталась в составе Соединенного Королевства после референдума о независимости 2014 года.

Также при нем в 2013-2014 годах в Великобритании были легализованы однополые браки.

В ходе российской агрессии в Грузии в 2008 году именно он призвал Запад приостановить членство России в G8. После аннексии Россией Крыма Кэмерон стал одним из самых ярых противников политики Кремля.

Кэмерон выступал против выхода Британии из Евросоюза.

Проведение общенационального референдума по вопросу членства в ЕС было одним из его главных предвыборных обещаний, которое он выполнил, но ушел в отставку через несколько часов после объявления результатов голосования в 2016 году.

Чего ждать от его возвращения

Дэвид Кэмерон был вне большой политики на протяжении семи лет, но, по его словам, он надеется, что его более чем десятилетний опыт во главе партии и кабинета будет полезен нынешнему правительству.

Он становится во главе британской дипломатии на фоне двух войн – в Украине и на Ближнем Востоке, но пока неясно, как именно его опыт применим в столь сложной международной ситуации.

В настоящий момент британские политики, включая его бывших соратников, активно обсуждают его возможную позицию по Китаю.

В годы премьерства Кэмерон весьма благосклонно относился к Пекину, организовал государственный визит лидера КНР Си Цзиньпина и привлек в страну значительные китайские инвестиции.

Покинув правительство, он пытался создать британско-китайский инвестиционный фонд, но безуспешно.

У многих столь теплые отношения нового главы МИД с Китаем, если, конечно, Кэмерон их сохранил и продолжит развивать, вызывают определенные опасения.

Некоторые считают, что это может повлиять на позицию Британии в российско-украинском конфликте.

А сэр Иэн Дункан Смит, бывший лидер Консервативной партии, заявил в понедельник, что назначение Кэмерона – это сигнал Пекину, что Британия отказывается от защиты тех, кто «отстаивает демократию в Гонконге и страдает от геноцида в Синьцзяне».

Некоторые его однопартийцы считают, что, согласившись встать во главе МИД, Кэмерон ухватился за возможность подправить свое неоднозначное наследие и написать другую концовку своей политической карьеры.

«Когда уходишь в отставку, это всегда происходит не на твоих условиях. Но если ты ушел и вернулся, есть шанс что-то изменить, закончить на другой ноте», – сказала баронесса Ники Морган, бывшая соратница Кэмерона, занимавшая должности в его кабинете.

Но больше всего возвращение Дэвида Кэмерона в политику выгодно не ему самому, а нынешнему премьеру Риши Сунаку.

Внутренние резоны

До следующих парламентских выборов в Великобритании остается чуть больше года. Точной даты пока нет, но они должны пройти не позднее января 2025 года.

Опросы общественного мнения показывают явное преимущество лейбористов на фоне нынешней политической и экономической ситуации в стране.

В этой ситуации Риши Сунак, судя по всему, пытается нейтрализовать консервативное крыло своей партии в пользу умеренных политиков, чтобы вернуть доверие части электората.

Дэвид Кэмерон представляет умеренное крыло Консервативной партии и по-прежнему пользуется авторитетом среди тори.

«Это [назначение Кэмерона] самое большое изменение, которое мог внести Сунак. Оно явно демонстрирует, что антиевропейское движение, тянувшее партию вправо, подавлено», – говорит ветеран Консервативной партии Майкл Хезелтайн, работавший еще в кабинетах Маргарет Тэтчер и Джона Мейджора.

Но нет никаких гарантий, что расчет Сунака даст результат, считают аналитики.

По их мнению, увольнение Суэллы Браверман может сыграть ей на руку и сделать главным оппонентом Сунака внутри партии, в результате чего на следующих выборах лидера консерваторов ее могут поддержать многие однопартийцы, придерживающиеся более радикальных взглядов.