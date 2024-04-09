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Президент Кыргызстана прилетит с официальным визитом в Казахстан

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Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: Акорда

На следующей неделе, 18-19 апреля, состоится официальный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Информацию о визите Жапарова в Казахстан изданию подтвердили в его пресс-службе.

По словам посла Кыргызстана в Казахстане Дастана Дюшекеева, в рамках визита президенты двух стран проведут заседание Высшего межгосударственного совета. Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, Садыр Жапаров примет участие в открытии Дней кыргызского кино в Казахстане и ряде других мероприятий.

Отметим, об официальном визите президента Кыргызстана в Казахстан стало известно еще в конце января. В казахстанском МИДе тогда сообщали, что ведут подготовку ко встрече главы соседнего государства.

В МИД КР тогда тоже сообщали о визите Жапарова в Казахстан в 2024 году.

Отметим, что Касым-Жомарт Токаев в октябре 2023 года был в Бишкеке с рабочим визитом - в рамках него он встретился с Садыром Жапаровым, а также принял участие в заседании Совета глав государств - участников СНГ.

А в ноябре прошлого года Жапаров прилетал в Астану для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2081414-prezident-kyrgyzstana-priletit-s-ofitsialnym-vizitom-v-kazahstan/

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