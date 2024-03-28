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Токаев высказался о выпуске панда-бондов

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарной сессии Боаоского азиатского форума в провинции Хайнань в Китае, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что меры по улучшению фискальной и денежно-кредитной системы, расширению финансовых потоков и повышению качества институтов будут способствовать формированию рыночной и конкурентоспособной экономики, делая ее более прозрачной, надежной и динамичной

Однако, как отметил он, достижение этой цели и одновременное противостояние современным глобальным вызовам требуют объединения усилий. В этой связи лидер Казахстана обозначил несколько актуальных задач, для реализации которых должно сплотиться все мировое сообщество.

Как подчеркнул президент, мир нуждается в новой многосторонней торговой системе, основанной на принципах справедливости и открытости.

"Сегодня нарастающие торговые барьеры, протекционизм и нарушение договоров создают серьезные вызовы для глобальной экономики. Решение этих проблем требует устранения несправедливых торговых барьеров, повышения прозрачности цепочек поставок посредством цифровизации", – полагает Касым-Жомарт Токаев.

Он считает, что новые подходы следует применить и в глобальной финансовой системе. Как было сказано в выступлении, во главе угла здесь должны быть равные возможности для всех стран, а не получение выгоды лишь избранными. Лидер Казахстана призвал международное сообщество принимать более действенные меры в области устойчивого финансирования.

"Огромный азиатский рынок облигаций с его колоссальной рыночной капитализацией обладает высоким потенциалом для поддержки многих проектов развития. Евразийский банк развития планирует осуществить первый выпуск панда-бондов в качестве нового финансового инвестиционного инструмента. Он может стать критически важным для финансирования глобальных инфраструктурных проектов", – отметил глава государства.

Как пишут "Ведомости", панда-бонды, или панда-облигации, – это бонды иностранных эмитентов, номинированные в юанях и размещенные на внутреннем рынке материкового Китая.

По данным с официального сайта ЕАБР, Евразийский банк развития – это многосторонний банк развития с уставным капиталом 7 млрд долларов, призванный содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.

Напомним, сегодня глава государства прибыл в Китай для участия в ХХІІІ сессии Боаоского азиатского форума.

Его встретили председатель Совета директоров БАФ Пан Ги Мун, а также председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

При этом вчера в Акорде сообщали, что программа визита президента предусматривает ряд встреч с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2073381-tokaev-eabr-planiruet-vypustit-panda-bondy-v-kachestve-novogo-investitsionnogo-instrumenta/

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