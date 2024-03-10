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Токаев: Казахстан заинтересован в скорейшем заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью азербайджанскому информационному агентству АПА перед государственным визитом в Азербайджан, передает NUR.KZ.

– В августе 2022 года Вы совершили официальный визит в Азербайджан, что, безусловно, стало историческим моментом во взаимоотношениях двух государств, придавшим импульс динамике их развития. Как бы Вы охарактеризовали нынешнее состояние двусторонних отношений?

– Фундаментом для успешного развития наших связей служат, прежде всего, вековые братские узы между казахским и азербайджанским народами, многолетнее плодотворное сотрудничество наших государств, взаимная поддержка на международной арене.

Ну и, конечно, немаловажным аспектом являются личные доверительные и дружеские отношения, которые сложились у нас с президентом Азербайджана Ильхамом Гейдар оглу Алиевым. Это способствует укреплению взаимопонимания по всему спектру вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Пользуясь предоставленной возможностью, хотел бы еще раз поздравить уважаемого Ильхама Гейдар оглу с убедительной победой на недавних президентских выборах. Итоги голосования подтвердили всенародную поддержку лидера Азербайджана и признание его заслуг в деле обеспечения национального единства, территориальной целостности и динамичного развития государства.

Мой официальный визит в Азербайджан в 2022 году стал в определенном смысле прорывным для партнерства Баку и Астаны.

Во-первых, это был мой первый визит в Азербайджан в качестве главы государства. Во-вторых, он состоялся в канун 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. И в-третьих, принятие по итогам визита совместной Декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия стало отправной точкой для нового этапа нашего сотрудничества.

Современные казахско-азербайджанские отношения находятся на подъеме. Идет планомерная работа по наращиванию контактов в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других сферах.

В дополнение к традиционным механизмам взаимодействия образованы и работают Деловой и Экспертный советы. В ходе моего визита в Баку мы запустим работу Высшего межгосударственного совета и проведем его первое заседание.

Поступательно расширяется нормативно-правовая база, только за последние полтора года подписано порядка 40 важных двусторонних документов. К подписанию в ходе предстоящего визита готовится еще один солидный пакет документов. Естественным образом это придаст новый темп нашему взаимодействию.

С 2020 года товарооборот между нашими странами увеличился почти в 5 раз (с 109 до 529 млн долларов). Это впечатляющая динамика, и мы планируем продолжить наращивание объемов.

В нашем "портфеле" имеется ряд проектов, имеющих важное значение как для наших стран, так и для региона в целом. Это расширение пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), прокладка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и энергетического кабеля по дну Каспийского моря, экспорт нефти и урана через Азербайджан, поставки пшеницы из Казахстана на азербайджанский рынок. Ряд совместных инициатив нацелен на укрепление культурных связей и увеличение туристических потоков между двумя странами.

Наша общая цель – создать поистине прочные отношения между Казахстаном и Азербайджаном как в стратегическом, так и в союзническом смысле. Уверен, совместными усилиями мы достигнем этой цели.

– В ходе Вашей встречи с президентом Ильхамом Алиевым было принято важное решение о внесении казахским народом вклада в восстановление Карабаха. Казахская сторона в качестве дара народу Азербайджана предложила построить в городе Физули Центр детского творчества, который будет носить имя выдающегося казахского композитора Курмангазы. Какие еще проекты братский Казахстан планирует реализовать в нашей стране в будущем?

– Мы уже сегодня видим, как динамично возрождается Карабах. В этом регионе проводится большая созидательная работа. Активно развивается транспортная, социальная и туристическая инфраструктура, строятся аэропорты, гостиницы, жилые дома и школы.

Конечно же, мы не могли остаться в стороне от этого благородного дела. В ходе визита в Баку в августе 2022 года я объявил о строительстве Центра детского творчества им. Курмангазы в Физули в качестве дара казахского народа Азербайджану.

Программой моего текущего визита предусматривается официальное открытие этого Центра. Несомненно, данное учреждение станет еще одним символом дружбы, братства и взаимной поддержки наших стран и народов.

Хотел бы вновь подтвердить заинтересованность наших компаний участвовать в возрождении Карабаха. Выражаю признательность руководству Азербайджана за предоставление казахской компании проекта по строительству Центральной районной больницы в городе Физули. Ожидаем, что аналогичных проектов с участием компаний из Республики Казахстан в ближайшей перспективе будет больше.

Уверен, благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками, станет примером созидательной политики Азербайджана. Восстановление инфраструктуры региона будет способствовать развитию не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа.

Кроме того, хотел бы отметить, что Казахстан заинтересован в скорейшем заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Казахстан как инициатор и сторонник международных миротворческих инициатив готов поддерживать любые усилия, направленные на мирное и стабильное развитие всего Евразийского региона.

– Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе своей инаугурации назвал приоритетной работу в рамках Организации тюркских государств: "Наша семья – тюркский мир. Мы прекрасно чувствуем себя". Господин президент также отметил, что у Азербайджана братские отношения со всеми государствами – членами ОТГ, и политика страны нацелена на усиление организации: "Мы должны общими усилиями сделать так, чтобы Организация тюркских государств превратилась в важного актора и центр силы на глобальной арене. Этого мы можем добиться только вместе". Как Вы оцениваете будущее ОТГ и сотрудничество Азербайджана и Казахстана в рамках этой структуры?

– Начну с того, что Казахстан и Азербайджан – основатели Организации тюркских государств. Инициативу по созданию структуры выдвинул Казахстан, а само соглашение было подписано на древней азербайджанской земле. С того момента прошло уже почти пятнадцать лет, и с тех пор наша общая организация прошла большой путь институционализации. Более того, она превращается в известного и авторитетного игрока на международной арене.

Трудно не согласиться с лидером Азербайджана в оценке исторической миссии Организации тюркских государств. Действительно, роль данного интеграционного объединения трудно переоценить. За относительно короткий в историческом разрезе период сотрудничество наших государств продемонстрировало свою жизнеспособность и определило контуры Тюркского мира как новой геополитической реальности. Наша задача, образно говоря, придать этому ростку с сильными генами устойчивое развитие.

Потенциал ОТГ колоссален. Вот только некоторые цифры: общая территория около 4,5 млн квадратных километров, совокупный ВВП – свыше 1,5 трлн долларов, население – больше 160 млн человек. Товарооборот внутри ОТГ достиг 42,3 млрд долларов, а общий товарооборот тюркских стран с миром – порядка 1,3 трлн долларов. Все страны Организации уверенно инкорпорированы в мирохозяйственные процессы, представлены и активно работают в ключевых международных организациях. Полагаю, что для дальнейшего успешного продвижения интеграционных процессов в рамках ОТГ этого более чем достаточно.

Вселяет уверенность настрой тюркских стран развивать сотрудничество по широкому спектру вопросов начиная с транзитно-транспортных связей, экономики, экологии, науки, образования, искусства, туризма, спорта и заканчивая исследованиями доселе неизвестных страниц нашей общей истории.

В связи с этим не могу не отметить работу других организаций, входящих в семью ОТГ, таких как ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия. Они не только выполняют гуманитарно-просветительскую миссию, но и вносят огромный духовный заряд в жизнь наших народов.

Парламентская ассамблея тюркcких государств (ТюркПА) – авторитетный международный орган, в котором происходит обмен опытом и аккумулируются передовые идеи по законотворчеству и развитию парламентской дипломатии.

Относительно недавно учрежденный Тюркский инвестиционный фонд призван создать высокоэффективную платформу по привлечению финансовых средств на оказание помощи в развитии внутрирегиональной торговли, малых и средних предприятий, а также на реализацию совместных проектов с международными финансовыми институтами.

Говоря о сотрудничестве Казахстана и Азербайджана в рамках ОТГ, хотел обратить внимание на созвучие наших подходов к институциональному развитию Организации.

Наши страны являются участниками всех шести международных организаций тюркской направленности, и это самое яркое подтверждение того, что Астана и Баку видят вектор развития интеграции ОТГ в одном ключе.

В целях сближения наших братских народов приглашаем спортсменов из Азербайджана принять участие в V Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Астане с 8 по 14 сентября т.г.

– Сейчас, как мы все видим, Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) приобретает все большое значение и для нашего региона, и для всего мира. Каким Вам видится его потенциал и дальнейшая роль для экономик двух стран?

– В новых геополитических реалиях роль наших стран в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возрастает. Даже беглый взгляд на карту говорит об уникальном географическом расположении Центральной Азии и Южного Кавказа.

Поэтому Казахстан, как и Азербайджан, проводит активную политику по укреплению транспортно-логистического потенциала страны. Не буду скрывать, это для нас стратегическая задача.

До 2030 года мы намерены отремонтировать 11 тыс. км и построить более 5 тыс. км новых железных дорог. Это значительно повысит транспортные возможности страны.

Сегодня роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, или так называемого Среднего коридора, в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возросла. Об этом свидетельствует и объем грузоперевозок по данному маршруту, который в 2022 году увеличился в 2 раза, а в 2023 году – еще на 65% до 2,7 млн тонн грузов (2022 г. – 1,7 млн тонн).

В перспективе мы ожидаем, что этот уровень достигнет 10 млн тонн. Для этого есть как спрос, так и технологические возможности. Поэтому Астана и Баку предпринимают комплексные шаги в этой сфере. Наглядным свидетельством этого может служить принятая в конце 2022 года Дорожная карта по синхронному устранению т.н. "узких мест" и развитию Срединного коридора по территориям Казахстана, Азербайджана и Турции на 2022-2027 годы (подписана в ноябре 2022 года в Актау).

Особое внимание будет уделено масштабной модернизации наших морских портов на Каспийском побережье.

Кроме того, для увеличения объемов перевозок грузов железнодорожными организациями Казахстана, Азербайджана и Грузии создано совместное предприятие Middle Corridor Multimodal Ltd., которое позволит оказывать услуги в формате "единого окна".

По маршруту будут применяться самые последние цифровые технологии. Для этого мы привлекли транснациональную сингапурскую компанию PSA, разработавшую бесшовный цифровой коридор.

Мы активно сотрудничаем с такими мировыми игроками как Huawei, Wabtec, Alstom по внедрению инновационных решений в сфере железнодорожного транспорта. Они сделают отрасль более конкурентоспособной и эффективной.

Перспективным также видится дальнейшее развитие маршрута и его сопряжение с другими транспортными коридорами, что обеспечит дополнительные условия для более обширной трансрегиональной интеграции Южного Кавказа и Турции с Казахстаном, странами Центральной Азии, ЕАЭС и Китаем.

В целом, ТМТМ имеет большой потенциал, и, конечно, роль Казахстана и Азербайджана в осуществлении этого важного проекта весьма значительна. Развитие данной артерии будет способствовать не только расширению торговой динамики, но и усилит позиции наших стран в качестве связующего моста между Востоком и Западом.

– Каспийское море объединяет Азербайджан, Казахстан и другие прибрежные страны. Президент Ильхам Алиев и Вы всегда подчеркиваете его особую роль и огромные перспективы для наших государств и всего мирового сообщества. На Ваш взгляд, помимо транспортно-транзитных возможностей, что еще может предложить Каспий? Не будет ли активное использование его ресурсов иметь последствия для региональной и мировой экологии?

– Каспийское море является важным географическим фактором, объединяющим государства, находящиеся на его побережье. Подписанная 12 августа 2018 года в Актау Конвенция о правовом статусе Каспийского моря заложила основополагающие принципы гармоничного сотрудничества прибрежных стран и рационального использования ресурсов моря.

В текущих сложных геополитических условиях для Казахстана важно расширять взаимовыгодное и прагматичное взаимодействие со всеми своими соседями по Каспию. В данном контексте всестороннее раскрытие его экономического потенциала имеет первостепенное значение для всего региона. Как я уже говорил, Казахстан и Азербайджан успешно реализуют совместные региональные проекты, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) и прокладку волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну моря.

Наряду с экономической составляющей важно отметить, что Каспий также является и мостом для укрепления культурных связей. Наш регион был колыбелью древних цивилизаций, здесь жили различные народы и этнические группы, создавались и сменяли друг друга государственные образования, проходили караванные пути. Диалог культур, языков, традиций, обычаев и в настоящее время играет важную роль в интеграционных процессах.

Хочу подчеркнуть, что мы несем большую ответственность перед нынешним и будущими поколениями за сохранение этого уникального природного объекта. В этой связи экологическая повестка с каждым годом приобретает все большую актуальность. Мы не должны забывать о бережном отношении к Каспию.

По моему поручению в текущем году был создан научно-исследовательский институт, который будет заниматься экологическими проблемами Каспийского моря. Подобные организации существуют и в других прикаспийских странах.

В связи с этим перспективным видится объединение усилий наших ученых в проведении исследований в таких областях, как снижение уровня моря, сохранение популяции каспийского тюленя и ихтиофауны, а также оздоровление акватории и побережья Каспия.

– Азербайджан, как и Казахстан, уделяет большое внимание развитию энергетического сектора, в том числе "зеленой" экономики и возобновляемых источников энергии. Насколько известно, наши страны реализуют ряд перспективных проектов в этой сфере. Вы могли бы подробнее рассказать о них?

– Сегодня весь цивилизованный мир движется к цели декарбонизации экономики, и Казахстан не является исключением.

Мы поставили перед собой достаточно амбициозную задачу достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Это довольно непростая задача, учитывая, что 70% производства электроэнергии страны обеспечивается за счет угольной генерации.

Тем не менее, потенциал "зеленой" энергии в нашей стране колоссален: речь идет об 1 млрд ГВт/ч в год. В этой связи крупнейшие мировые компании сегодня проявляют большой интерес к инвестированию.

Одним из самых перспективных и масштабных является проект по производству "зеленого" водорода в Мангистауской области. Здесь создается уникальное предприятие стоимостью 50 млрд евро совместно с немецко-шведской компанией Svevind Energy Group.

В ближайшей перспективе будет простроена ветроэлектростанция мощностью 1 ГВт на юге Казахстана. Также стратегическую роль играет реализация проектов с ведущими мировыми компаниями, такими как ACWA Power из Саудовской Аравии, Masdar из ОАЭ и др.

Знаю, что и Азербайджан добился серьезных успехов в активном продвижении "зеленой" повестки. Сегодня Ваша страна является успешным поставщиком электроэнергии на внешние рынки и участвует в инициативе под названием Black Sea Energy, которая является частью европейской инициативы Global Gateway.

Учитывая огромный потенциал возобновляемых источников энергии Казахстана, мы приветствуем инициативу Азербайджана по координации усилий и синхронизации дальнейшего развития энергосистем стран региона, включая потенциальное устойчивое соединение энергосистем.

В ноябре прошлого года в Баку министры экономики и энергетики Азербайджана, Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы экспорта электроэнергии из Казахстана и Узбекистана в Европу через территорию Азербайджана.

Также состоялся обмен мнениями по вопросу развития проектов в области "зеленой" энергетики. По итогам встречи наши страны достигли соглашения по созданию совместного предприятия для экспорта электроэнергии в Европу и подготовке экономического обоснования проекта. Таким образом, в скором времени проекты, реализуемые в Черном и Каспийском морях, соединятся, что усилит позиции наших стран в качестве поставщиков электроэнергии.

– В этом году Баку примет Конференцию сторон Рамочной конвенции об изменении климата СОР29. Казахстан в ближайшие годы проведет два крупных климатических саммита под эгидой ООН. Мы расцениваем это как оказание доверия со стороны мирового сообщества. Какими идеями, опытом и знаниями в этом направлении мог бы поделиться Казахстан?

– Из всех вызовов, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время, возможно, самым насущным является изменение климата.

Центральная Азия находится на передовой линии противостояния данному вызову. Даже если мы успешно ограничим рост глобальной температуры до 1,5 градусов по Цельсию к 2050 году, что выглядит все менее вероятным, мы столкнемся с ростом температуры от 2 до 2,5 градусов по Цельсию здесь, в Центральной Азии.

Мы обеспокоены процессом истощения водных ресурсов. Засухи и наводнения в Центральной Азии нанесут большой ущерб, а урожайность сельскохозяйственных культур снизится на 30%, что приведет к появлению около 5 миллионов внутренних климатических мигрантов к 2050 году. Эти факторы прямо или косвенно представляют серьезную угрозу устойчивому развитию наших государств.

Как Вы правильно отметили, в целях укрепления регионального процесса и активизации совместных усилий Казахстан уже выступил с инициативой о проведении в 2026 году Регионального климатического саммита Центральной Азии, на котором мы будем рады видеть Азербайджан в качестве одного из основных гостей.

Полагаю, что данная инициатива будет способствовать продвижению эффективной климатической политики и содействовать инвестициям, ускоряющим переход к устойчивой энергетике в странах Центральной Азии. Саммит позволит принять совместные стратегии сокращения выбросов углерода в регионе.

Наша страна одна из первых на площадке СНГ запустила Систему торговли выбросами парниковых газов (СТВ), в которую включены крупные энергетические, нефтегазовые, индустриальные, химические и добывающие предприятия.

Мы приветствуем то, что Азербайджан первым из тюркских государств СНГ удостоен права провести такое масштабное мероприятие, как СОР29. В этом смысле нам представляется отличная возможность изучить опыт Азербайджана в проведении крупных экологических ивентов глобального масштаба, и мы готовы оказать необходимое содействие.

– Касым-Жомарт Кемелевич, благодарю Вас за интересное и содержательное интервью. В преддверии Вашего государственного визита в Баку и весеннего праздника Наурыз, что бы Вы хотели пожелать моим соотечественникам?

– Казахский и азербайджанский народы прошли через много испытаний. У нас общие корни, родственные языки, схожие культуры. Сегодня мы вместе строим наше общее будущее.

Этот светлый праздник, история которого уходит вглубь веков, является олицетворением единства, мира, согласия и неразрывной связи времен и поколений.

Праздник Наурыз, являясь нашим общим достоянием, играет важное значение в укреплении духовной близости народов Казахстана и Азербайджана.

Наурыз значит новый день, обновление. Символично, что сегодня и между Казахстаном и Азербайджаном, и во всем тюркском мире идут процессы обновления и возрождения, мы вошли в новую эру нашего сотрудничества.

В эти праздничные дни желаю братскому азербайджанскому народу счастья и дальнейшего процветания. Наурыз құтты болсын!

Напомним, 11-12 марта президент Касым-Жомарт Токаев посетит Азербайджанскую Республику с государственным визитом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2065704-tokaev-k-podpisaniyu-v-hode-predstoyaschego-vizita-v-azerbaydzhan-gotovitsya-solidnyy-paket-dokumentov/

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