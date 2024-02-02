Взрыв произошел на ТЭЦ Бишкека: пострадали рабочие, в городе перебои с отоплением (видео)
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Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария - инцидент подтвердили в Минэнерго Кыргызстана. Прогремел взрыв. В некоторых жилых домах города ограничена подача горячей воды и отопления.
По информации 24. kg, авария случилась в 3 часа ночи. По предварительным данным, взорвался один из отопительных котлов. Причины выясняются.
В Минздраве КР журналистам сообщили о том, что пострадали машинисты-обходчики котельного оборудования.
По данным медиков, у двоих пациентов крайне тяжелый ожоговый шок, у третьего - средней тяжести. У пострадавших ожоги I, II и III степеней лица, шеи, туловища, верхних дыхательных путей. Два человека находятся в реанимации, один - в ожоговом отделении.
Еще двое от госпитализации отказались. Их состояние удовлетворительное, стабильное. Пострадавшим 22, 23, 33, 34 и 35 лет.
Школы и детсады Бишкека до 5 февраля включительно перешли на дистанционку.
Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, получив сообщение о сбое работы на ТЭЦ, прибыл на место происшествия со всеми аварийно-спасательными службами.
По информации издания, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров прервал свой визит в Казахстан и возвращается в Бишкек. Сообщается, как только глава кабмина прибудет в столицу, состоится совещание в администрации президента касательно ЧП на ТЭЦ.
Президент Садыр Жапаров держит ситуацию под личным контролем, заявил его пресс-секретарь.
Отметим, по информации ОАО "Электрические станции", комплекс сооружений ТЭЦ Бишкека состоит из главного корпуса, топливоподачи с разгрузочным устройством, размораживающим устройством и складом твердого топлива, мазутохозяйства, открытых распределительных устройств 220, 110, 35 кВ, щитового блока с ГРУ-6 кВ, сооружений технического водоснабжения, химводоочистки, системы транспортировки и складирования золошлаковых отходов.
ТЭЦ функционирует в 1961 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2058768-vzryv-proizoshel-na-tets-bishkeka-postradali-rabochie-v-gorode-pereboi-s-otopleniem/