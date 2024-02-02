Авария на ТЭЦ Бишкека: власти не исключают версию диверсии

Глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что причиной крупной аварии на ТЭЦ Бишкека могла стать диверсия, передает NUR.KZ со ссылкой на "Кактус Медиа".

Как рассказал на брифинге министр по ЧС Кыргызстана Бообек Ажикеев, сейчас на ТЭЦ Бишкека объявлен режим ЧС. Есть версия, что причина является техногенной.

Между тем заместитель председателя кабинета министров - глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, как пишет издание, не исключает версию диверсии, так как перед аварией были слышны хлопки.

"Сейчас работники ТЭЦ выявляют причину аварии. Для того чтобы сохранить тепловой режим на некоторых объектах, ввели онлайн-режим в школах. Электроэнергия будет подаваться без остановки. В течение двух-трех дней выявят причины", - сообщил журналистам замминистра энергетики Насипбек Керимов.

В министерстве здравоохранения Кыргызстана сообщили, что в результате ЧП пострадали три человека. Двое рабочих находятся в крайне тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести. Все пострадавшие получили ожоги и отравление угарным газом.

Напомним, сегодня ночью на ТЭЦ в столице Кыргызстана - Бишкеке - произошла авария - взорвался котел. Сообщалось о нескольких пострадавших в результате ЧП.

Все школы и детские сады Бишкека до 5 февраля переведены на онлайн-обучение. Кроме того, для поддержания работы ТЭЦ и тепловых сетей отключена горячая вода.

СМИ сообщали, что председатель кабинета министров Акылбек Жапаров прервал свой визит в Казахстан и экстренно вылетел в Бишкек. Сообщалось, что как только глава кабмина прибудет в столицу, состоится совещание в администрации президента касательно ЧП на ТЭЦ.

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Садыра Жапарова сообщил, что глава государства держит ситуацию под личным контролем.