Токаев поздравил нового президента Венгрии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Тамашу Шуйоку, которого избрали новым президентом Венгрии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Тамаша Шуйока с избранием на пост президента Венгрии.

"Убежден, что Ваш огромный политический опыт и намеченные высокие цели станут незыблемой основой для достижения процветания страны и повышения благосостояния граждан. Хотел бы подтвердить готовность совместно с Вами приложить усилия для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией, истоки которого имеют глубокие исторические корни", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Венгрии успехов в его ответственной деятельности, а братскому венгерскому народу – благополучия.

Напомним, в понедельник стало известно, что парламент Венгрии избрал Тамаша Шуйока президентом страны на пять лет. В должность новый глава страны вступит 5 марта.

Как пишет РИА Новости, Тамаш Шуйок родился 24 марта 1956 года в Кишкунфеледьхазе (Венгрия).

В 1980 году окончил факультет политических наук и права Сегедского университета имени Аттилы Йожефа (Szegedi Tudományegyetem, SZTE). В 2004 году получил квалификацию по европейскому праву в Будапештском университете (Eötvös Loránd Tudományegyetem, ELTE). В 2013 году защитил в Сегедском университете докторскую диссертацию.

22 ноября 2016 года был избран председателем Конституционного суда Венгрии.

"Шуйок редко высказывался по политическим вопросам, хотя и был защитником судебных изменений, внесенных партией ФИДЕС с 2010 года, включая введение новой конституции в 2012 году, которая, по словам критиков, отменяет некоторые демократические права", – пишет информагентство.

Добавим, что в начале февраля Каталин Новак, уже экс-президент Венгрии, объявила о своей отставке в прямом телеэфире. Этот шаг она объяснила тем, что помиловала мужчину, осужденного за укрывательство педофилов.