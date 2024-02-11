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Соратница Орбана покинула пост президента Венгрии из-за скандала с укрывательством педофилов

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Люди перед зданием
Протестующие перед офисом президента Венгрии 10 февраля 2024 года. Фото: Janos Kummer/Getty Images

Президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке в прямом телеэфире. Этот шаг она объяснила тем, что помиловала мужчину, осужденного за укрывательство педофилов.

Президент в Венгрии обладает преимущественно церемониальными полномочиями, основная власть сосредоточена в руках правительства и особенно премьер-министра, которым уже много лет остается Виктор Орбан.

Но у президента есть право на помилование, и в апреле прошлого года Новак помиловала 25 человек по случаю визита Папы Римского в Венгрию.

Когда на прошлой неделе их имена были обнародованы, в списке оказался заместитель директора детского дома, осужденный за прикрытие своего начальника: он был приговорен к трем годам тюрьмы за то, что принуждал сирот отказаться от заявлений на директора детдома.

Сам директор детдома, находящегося недалеко от Будапешта, был приговорен к восьми годам тюремного заключения за издевательства и насилие над детьми.

Вместе с тем, отставка Каталин Новак была внезапной и совершенно неожиданной.

Она — союзница премьер-министра, популярная фигура в правящей партии Fidesz и одна из очень немногих женщина-политиков в стране, где доминируют мужчины. Пост президента Новак занимала с 2022 года.

Этот случай поставил в крайне затруднительное положение правящую партию, которая проповедует традиционные семейные ценности.

Выступая в прямом эфире по телевидению Новак заявила, что помиловала, полагая, что осужденный "не воспользовался уязвимостью детей, находящихся под его надзором". Она извинилась перед жертвами, которые "могли подумать, что я не заступаюсь за них".

"Я совершила ошибку, поскольку помилование и отсутствие объяснений способствовали возникновению сомнений в отношении нулевой терпимости, применимой к педофилии", — отметила Новак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2060320-soratnitsa-orbana-pokinula-post-prezidenta-vengrii-iz-za-skandala-s-ukryvatelstvom-pedofilov/

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