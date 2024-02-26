Нового президента избрали в Венгрии

Парламент Венгрии избрал председателя конституционного суда Тамаша Шуйока президентом страны на пять лет, ранее он принял отставку Каталин Новак.

Президент Венгрии избирается парламентом сроком на пять лет.

Кандидатуру Шуйока поддержали 134 депутата, против были пятеро. Оппозиционные партии участия в голосовании не приняли, пишет РИА Новости.

Сообщается, что Шуйок вступит в должность 5 марта этого года.

По информации издания, для выборов президента необходимо, чтобы кандидата поддержало не менее 2/3 депутатов. На правящие партии приходится 133 депутата из 199.

Напомним, ранее в Венгрии разгорелся скандал - Каталин Новак, которая до сегодняшней официальной отставки была президентом страны, объявила о своей отставке в прямом телеэфире.

Этот шаг она объяснила тем, что помиловала мужчину, осужденного за укрывательство педофилов.

Стоит отметить, что президент в Венгрии обладает преимущественно церемониальными полномочиями, основная власть сосредоточена в руках правительства и особенно премьер-министра.