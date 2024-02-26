Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Нового президента избрали в Венгрии

Опубликовано:

Тамаш Шуйок
Тамаш Шуйок. Фото: ATTILA KISBENEDEK / Contributor / Getty Images

Парламент Венгрии избрал председателя конституционного суда Тамаша Шуйока президентом страны на пять лет, ранее он принял отставку Каталин Новак.

Президент Венгрии избирается парламентом сроком на пять лет.

Кандидатуру Шуйока поддержали 134 депутата, против были пятеро. Оппозиционные партии участия в голосовании не приняли, пишет РИА Новости.

Сообщается, что Шуйок вступит в должность 5 марта этого года.

По информации издания, для выборов президента необходимо, чтобы кандидата поддержало не менее 2/3 депутатов. На правящие партии приходится 133 депутата из 199.

Напомним, ранее в Венгрии разгорелся скандал - Каталин Новак, которая до сегодняшней официальной отставки была президентом страны, объявила о своей отставке в прямом телеэфире.

Этот шаг она объяснила тем, что помиловала мужчину, осужденного за укрывательство педофилов.

Стоит отметить, что президент в Венгрии обладает преимущественно церемониальными полномочиями, основная власть сосредоточена в руках правительства и особенно премьер-министра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2063134-novogo-prezidenta-izbrali-v-vengrii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.