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30 лет независимости Казахстана

Зеленский позвонил Токаеву и поблагодарил его за гуманитарную помощь

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Владимир Зеленский и Касым-Жомарт Токаев
Владимир Зеленский и Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото 2019 года: Акорда

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева и Владимира Зеленского, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный Telegram-канал Акорды, в ходе разговора президент Украины выразил признательность главе нашего государства за предоставление гуманитарной помощи по линии казахстанских общественных организаций народу его страны, а также подробно проинформировал об итогах недавней встречи представителей более 80 государств по "формуле мира" в Давосе и подготовке к очередному глобальному саммиту в Швейцарии.

"Лидеры Казахстана и Украины также обсудили вопросы развития двусторонних гуманитарных и торгово-экономических связей", - рассказали в пресс-службе президента.

Напомним, до этого главы двух государств разговаривали в феврале прошлого года. Тогда президенты обсуждали вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной.

В Акорде отмечали, что в ходе разговора Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.

А в августе прошлого года глава Казахстана направил украинскому коллеге телеграмму - он поздравил Зеленского и украинцев с Днем независимости Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2058918-zelenskiy-pozvonil-tokaevu-i-poblagodaril-ego-za-gumanitarnuyu-pomosch/

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