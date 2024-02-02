Зеленский позвонил Токаеву и поблагодарил его за гуманитарную помощь

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева и Владимира Зеленского, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный Telegram-канал Акорды, в ходе разговора президент Украины выразил признательность главе нашего государства за предоставление гуманитарной помощи по линии казахстанских общественных организаций народу его страны, а также подробно проинформировал об итогах недавней встречи представителей более 80 государств по "формуле мира" в Давосе и подготовке к очередному глобальному саммиту в Швейцарии.

"Лидеры Казахстана и Украины также обсудили вопросы развития двусторонних гуманитарных и торгово-экономических связей", - рассказали в пресс-службе президента.

Напомним, до этого главы двух государств разговаривали в феврале прошлого года. Тогда президенты обсуждали вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной.

В Акорде отмечали, что в ходе разговора Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.

А в августе прошлого года глава Казахстана направил украинскому коллеге телеграмму - он поздравил Зеленского и украинцев с Днем независимости Украины.