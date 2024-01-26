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В Оксфорде начнут преподавать казахский язык

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Словарь казахского языка
Словарь. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Оксфордском университете Великобритании начнут преподавать казахский язык. Уже подписано соответствующее соглашение, передает NUR.KZ со ссылкой на главу Миннауки Саясата Нурбека.

Радостной новостью министр поделился в Facebook. Он напомнил о состоявшемся визите делегации министерства в Лондон, где им удалось побывать в ряде престижных вузов и провести переговоры о сотрудничестве.

"Если быть более конкретным, мы установили отношения взаимного сотрудничества и подписали взаимное соглашение между Оксфордским университетом в Великобритании, по итогам которого в Оксфордском университете начнется преподавание казахского языка", - сообщил Нурбек.

Также министр рассказал о том, что подарил британцам первое издание Оксфордского казахского словаря, подготовленного по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

"Я объяснил, насколько важен этот труд, написанный на основе фундаментальных исследований. Первое издание словаря содержит более 60 тысяч слов, а объем работы составляет 1300 страниц", - добавил министр.

В рамках поездки, как отмечает Саясат Нурбек, он также встретился с молодым казахстанским ученым Санжаром Тайжан, одним из ведущих мировых экспертов в области высшего образования и заместителем руководителя по науке Департамента образования Оксфордского университета Майей Чанкселиани, а также лордом Саймоном, деканом Хомертон-колледжа Кембриджского университета.

Ранее мы сообщали о том, что казахский язык вновь будут изучать в одном из старейших университетов Франции. Казахский был включен в программу Национального института восточных языков и цивилизаций в Париже.

Мы также писали о том, что казахский язык и литература, история Казахстана появятся в школах Байконура. Нововведение коснется также учебных заведений, работающих по российским стандартам.

Как отмечается на официальном сайте Оксфордского университета, первые сведения о вузе датируются 1096 годом – он является старейшим вузом в англоговорящих странах и вторым по дате основания в мире.

Университет находится в английском городе Оксфорд в 80 км от Лондона. В состав университета входит 36 колледжей и общежитий, а также свыше сотни библиотек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2057627-v-oksforde-nachnut-prepodavat-kazahskiy-yazyk/

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