СМИ: Российского IT-специалиста Никиту Кислицина задержали в Казахстане

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Российского IT-специалиста, сотрудника компании кибербезопасности F.A.C.C.T. Никиту Кислицина задержали в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание ссылается на компанию по кибербезопасности F.A.C.C.T., в которой сообщили, что Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане.

Издание пишет, что задержание связано с его прежней работой, при этом компания оказывает всестороннюю поддержку сотруднику.

"В компании Никита отвечает за развитие бизнеса сетевой безопасности. Исходя из имеющейся информации, претензии к Кислицину не имеют отношения к его работе в компании F.A.C.C.T. , а связаны с кейсом более чем 10-летней давности, когда Никита работал журналистом и независимым исследователем", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, издание приводит слова замгенпрокурора Казахстана Улана Байжанова, который сообщил о том, что приоритет в экстрадиции Кислицина будет отдан российской стороне, а не американской. Связано это с гражданством.

"Но мы должны будем убедиться, что все те деяния, которые ему инкриминируют, в том числе и Россией, они достаточно серьезные", - приводит слова Байжанова издание.

При этом он отметил, что у Кислицина есть право запросить убежище в Казахстане.

Корреспондент NUR.KZ направил официальный запрос в Генпрокуратуру РК и МВД Казахстана для выяснения обстоятельств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026756-smi-rossiyskogo-it-spetsialista-nikitu-kislitsina-zaderzhali-v-kazahstane/