Решение о выдаче IT-специалиста из России Кислицина прокомментировали в Генпрокуратуре

Никита Кислицин. Кадр из видео: YouTube / AM Live

Решение об экстрадиции задержанного российского IT-специалиста Никиты Кислицина будет принято после завершения экстрадиционной проверки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

"Намерение требовать его выдачу за совершение ряда преступлений выразили РФ и США. На сегодня в Генеральную прокуратуру Казахстана поступили запросы о выдаче обеих названных стран, по которым проводится экстрадиционная проверка", – сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что 1 августа следственным судом Алматы рассмотрено и удовлетворено ходатайство прокурора о применении в отношении Никиты Кислицина экстрадиционного ареста.

Однако, как уточнили в Генпрокуратуре, вопросы о выдаче (удовлетворение или отказ по запросам) не были предметом судебного рассмотрения, так как они отнесены уголовно-процессуальным законодательством к компетенции органов прокуратуры.

"Решение по поступившим в отношении Никиты Кислицина запросам РФ и США будет принято Генеральной прокуратурой в соответствии с нормами международных договоров и национального законодательства после завершения экстрадиционной проверки", – добавили в ведомстве.

Пресс-служба Генпрокуратуры также напомнила, что Кислицин был задержан в конце июня текущего года в Алматы в связи с нахождением в международном розыске по запросу властей США.

Добавим, что Кислицин является сотрудником компании по кибербезопасности F.A.C.C.T – там он отвечает за развитие бизнеса сетевой безопасности.

Ранее СМИ сообщали, что Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Кислицина, подозреваемого в неправомерном доступе к данным.

IT-специалисту вменяют часть 3 статьи 272 УК ("Неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения"). Карточка Кислицина появилась в базе данных розыска МВД.

Кроме того, сообщалось, что F.A.C.C.T является преемником компании Group-IB в России. Основателем последней является Илья Сачков, которого подозревают в госизмене.

Позже замгенпрокурора прокомментировал задержание в Казахстане российского IT-специалиста Никиты Кислицина – он заявил, что это был запрос из США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030899-reshenie-o-vydache-it-spetsialista-iz-rossii-kislitsina-prokommentirovali-v-genprokurature/