Токаев встретился с послом России Алексеем Бородавкиным

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с послом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным. Стороны обсудили двусторонние вопросы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял посла России в Казахстане Алексея Бородавкина, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

В ходе встречи глава государства отметил, что между нашими странами сложился устойчивый диалог по всему спектру межгосударственных связей.

По его словам, договоренности, достигнутые в ходе недавнего официального визита президента России Владимира Путина в Астану, еще раз подтвердили обоюдное стремление к всестороннему укреплению добрососедских отношений.

Собеседники рассмотрели актуальные вопросы и перспективы развития казахстанско-российского стратегического партнерства.

По информации на официальном сайте посольства РФ в Казахстане, Алексей Бородавкин занимает пост российского посла в нашей стране с 7 февраля 2018 года.

Алексей Николаевич родился в 1950 году в Москве, в 1973 году окончил Московский государственный институт международных отношений. Владеет английским и китайским языками.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, присвоенный в сентябре 2004 года. На дипломатической службе – с 1975 года.

Также сегодня Токаев провел встречу с послом Китая Чжан Сяо.