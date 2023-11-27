Шойгу заявил, что в ОДКБ фактически создали объединенную систему ПВО

Объединенная система ПВО (противовоздушной обороны) стран ОДКБ фактически создана. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает NUR.KZ.

Об этом Сергей Шойгу сообщил в своем комментарии журналисту телеканала "Россия" Павлу Зарубину в рамках выпуска программы "Москва. Кремль. Путин".

"Фактически она создана на двустороннем уровне. У нас есть соглашение ПВО с каждым из государств. Это и с Арменией, с Казахстаном, с Киргизией, с Таджикистаном, естественно, с Белоруссией. Она работает: мы периодически проводим учения, поддерживаем ее в боевом состоянии.

Объединенная система ПВО - она есть в СНГ. А ОДКБ - она по факту сделана. Если требуется оформление документально, мы будем оформлять документально. Но с каждой из стран - членов ОДКБ у нас есть соглашение двустороннее. Система создана", - заявил Шойгу.

В июне мы писали о заявлении Шойгу о том, что к концу месяца в России будет сформирована резервная армия, а также армейский корпус, который получит более 3 700 единиц техники.

В июле, в ходе рабочего визита Шойгу в КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын продемонстрировал новейшее оружие министру обороны России.

Среди представленных вооружений - межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Хвасон". Успешно испытанная в апреле, она считается первой северокорейской МБР, использующей твердое топливо. На выставке были представлены и два беспилотника новой конструкции - в том числе напоминающий основной наступательный ударный дрон, используемый ВВС США.