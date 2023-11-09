Причину огромной очереди авто на границе Литвы и Латвии озвучил Марат Карабаев

Глава Минтранспорта Марат Карабаев прокомментировал ситуацию с застрявшими фурами на границе Литвы и Латвии. По его словам, принимающая сторона не успевает с досмотром, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это были дополнительные требования принимающей стороны. Речь не идет только о казахстанских авто. Но обо всех авто, которые выезжают с территории Беларуси. Там есть, европейские, российские авто. Принимающая сторона не успевает с досмотром. С курирующим вице-министром, посольством говорили, сейчас продвижение, чем было ранее", – пояснил ситуацию министр транспорта.

Марат Карабаев отметил, что распространяемая в соцсетях информация о застрявших 3,5 тыс. казахстанских авто не соответствует действительности.

"В сетях было, что на границе стоят 3,5 тысяч казахстанских авто, но это общее количество авто со всех стран. Это занимает дополнительное время по процедурам принимающей стороны. Наши коллеги сообщают о 300 казахстанских авто на границе", – добавил он.

Напомним, на этой неделе ситуацию с очередями из фур на границе Беларуси, Латвии и Литвы прокомментировал официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

"Мы совместно с нашим посольством, с властями этих стран и с Минтранспорта в первую очередь прорабатываем эти вопросы. Вы прекрасно знаете ситуацию, которая в европейской части нашего континента происходит. Это предсказуемо было, что будут очереди. В предыдущие годы, когда все было спокойно, и то, тогда были очереди, а тут – вы сами знаете", – сказал он.

Между тем на прошлой неделе очевидцы сняли на видео огромную очередь из фур на границе Казахстана и России на погранпереходе "Жайсан".

Водители заявили, что сутками стоят в ожидании, из-за этого вынуждены выбиваться из рабочего графика и делать круг через Орск. В КНБ по данному поводу сообщали, что на пункте "Жайсан" всегда наблюдаются очереди.