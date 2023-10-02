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30 лет независимости Казахстана

Какие меры будут принимать к тем, кто плохо отзывался о Казахстане, рассказали в МИД

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Закрытая граница
Граница. Иллюстративное фото: shaunl/Getty Images

Официальный представитель МИД на брифинге высказался о введении реестра граждан, кто в негативном ключе отзывался о Казахстане и проводил какие-то параллели с Украиной, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров признал, что такой список имеется.

"Естественно, мы этот список ведем. Но это - рабочий список, и мы его разглашать не будем. Число тоже не могу назвать", - заявил он.

Его также спросили, какие в отношении таких людей принимаются меры.

"Закрываются просто границы, и этот человек не сможет заехать", - пояснил он.

Он также прокомментировал вопрос о том, изучал ли МИД высказывание известного российского эндокринолога с миллионной аудиторией о том, что Россия будет вынуждена напасть на Казахстан.

"Большой привет от меня врачу-эндокринологу с большой миллионной аудиторией. Пусть лучше он людей лечит и занимается своей профессией, нежели высказывает ненужные вещи. У нас с Россией очень хорошие отношения, добрососедские, и мы работаем как дружественные стратегические государства", - отметил Айбек Смадияров.

Напомним, ранее некоторым россиянам запрещали въезд на территорию РК. Например, в ноябре прошлого года российскому пикаперу Алексу Лесли запретили въезд в Казахстан на год.

Осенью 2022 года Лесли заявил о своем предстоящем тренинге в Алматы по соблазнению казахстанских девушек. После в ДП Алматы заявили, что Александру Кириллову (настоящее имя пикапера) запретили въезд в Казахстан.

А весной прошлого года в своем шоу российский телеведущий Тигран Кеосаян в оскорбительной манере высказался о Казахстане и его населении.

На слова известного российского телеведущего обратили внимание в МИД РК. Отмечалось, что подобные выступления отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений между Россией и Казахстаном. Позже пресс-секретарь казахстанского МИДа отметил, что Кеосаян будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан.

Кроме того, МИД запустил процесс по присвоению Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон-грата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2039160-kakie-mery-budut-prinimat-k-tem-kto-ploho-otzyvalsya-o-kazahstane-rasskazali-v-mid/

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