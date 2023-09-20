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Реестр лиц, получающих прибыль из-за рубежа, опубликовали в Казахстане

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Мужчина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Представители казахстанского Минфина обнародовали список физических и юридических лиц, которые получают финансирование из-за границы. Сам реестр был опубликован на официальном сайте КГД.

Полное название документа – "Реестр лиц, получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, подлежащих опубликованию".

Данный список сформирован по итогам первого полугодия 2023 года. Он состоит из 240 пунктов, в котором прописаны наименования организаций или имена физлиц и, соответственно, их БИН или ИИН.

Так, среди прочих, в список попали:

  • ОФ "Международный Центр Журналистики "MediaNet";
  • журналистки Динара Егеубаева и Айнур Коскина;
  • Представительство Норвежского Хельсинкского Комитета в Казахстане;
  • "Фонд "Ержан" имени Е. Татишева".
  • Корпоративный фонд "Фонд Устойчивого Развития "AlmaU";
  • ОФ "Международный фонд защиты слова "Эдил Соz";
  • ОО "Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности".

С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте Комитета государственных доходов Минфина РК.

При этом отметим, что согласно статье 29 Налогового кодекса РК, лица и (или) структурные подразделения юридического лица обязаны в порядке, по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом, уведомлять налоговые органы о получении денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства в размере, превышающем установленный уполномоченным органом размер, в случае, когда деятельность получателя денег и (или) иного имущества направлена на:

  1. оказание юридической помощи, в том числе правовое информирование, защиту и представительство интересов граждан и организаций, а также их консультирование;
  2. изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов, за исключением опросов общественного мнения и социологических опросов, проводимых в коммерческих целях, а также распространение и размещение их результатов;
  3. сбор, анализ и распространение информации, за исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется в коммерческих целях.

При этом в той же статье указано, что уполномоченный орган публикует реестр лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) части первой пункта 1 настоящей статьи, на своем интернет-ресурсе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2037441-reestr-lits-poluchayuschih-pribyl-iz-za-rubezha-opublikovali-v-kazahstane/

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