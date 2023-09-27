Токаев направил телеграмму Бердымухамедову

Касым-Жомарт Токаев сегодня направил поздравительную телеграмму Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости Туркменистана, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Глава государства поздравил президента Сердара Бердымухамедова и народ Туркменистана с Днем независимости.

"В Казахстане искренне рады высоким достижениям Туркменистана и придают большое значение упрочению уз многовековой дружбы, добрососедства и всестороннего сотрудничества между двумя государствами", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев убежден, что совместные усилия позволят придать качественный импульс динамичному развитию многогранного взаимодействия, открыв новые горизонты казахско-туркменского стратегического партнерства.

Президент Казахстана также пожелал Сердару Бердымухамедову успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Туркменистана – благополучия и процветания.

Добавим, что по информации на сайте Исполкома СНГ, 27 сентября отмечается День независимости Туркменистана. 27 октября 1991 года Верховный совет Туркменской Советской Социалистической Республики принял Конституционный закон "О независимости и основах государственного устройства Туркменистана". Данным законом в границах территории Туркменской ССР было провозглашено независимое демократическое государство Туркменистан. С 2018 года решением меджлиса Туркменистана его празднование перенесено на 27 сентября.

Напомним, в октябре прошлого года Сердар Бердымухамедов посетил с рабочим визитом Астану.

Главы государств провели переговоры в узком и расширенном форматах, по итогам которых был подписан ряд документов.