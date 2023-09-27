Токаев направил телеграмму Бердымухамедову
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Касым-Жомарт Токаев сегодня направил поздравительную телеграмму Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости Туркменистана, передает официальный Telegram-канал Акорды.
Глава государства поздравил президента Сердара Бердымухамедова и народ Туркменистана с Днем независимости.
"В Казахстане искренне рады высоким достижениям Туркменистана и придают большое значение упрочению уз многовековой дружбы, добрососедства и всестороннего сотрудничества между двумя государствами", – говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев убежден, что совместные усилия позволят придать качественный импульс динамичному развитию многогранного взаимодействия, открыв новые горизонты казахско-туркменского стратегического партнерства.
Президент Казахстана также пожелал Сердару Бердымухамедову успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Туркменистана – благополучия и процветания.
Добавим, что по информации на сайте Исполкома СНГ, 27 сентября отмечается День независимости Туркменистана. 27 октября 1991 года Верховный совет Туркменской Советской Социалистической Республики принял Конституционный закон "О независимости и основах государственного устройства Туркменистана". Данным законом в границах территории Туркменской ССР было провозглашено независимое демократическое государство Туркменистан. С 2018 года решением меджлиса Туркменистана его празднование перенесено на 27 сентября.
Напомним, в октябре прошлого года Сердар Бердымухамедов посетил с рабочим визитом Астану.
Главы государств провели переговоры в узком и расширенном форматах, по итогам которых был подписан ряд документов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2038327-tokaev-pozdravil-serdara-berdymuhamedova-s-dnem-nezavisimosti-turkmenistana/