Токаев – о визите Бердымухамедова в Казахстан: Без всякого преувеличения, историческое значение

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Президенты Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры в расширенном формате, передает официальный Telegram-канал главы государства "Борт №1".

Приветствуя президента Сердара Бердымухамедова и туркменскую делегацию, глава нашего государства отметил, что в нашей стране с большим уважением и трепетом относятся к укреплению казахско-туркменских многовековых уз дружбы и добрососедства.

"Я считаю, что для Казахстана это очень большое событие. Ваш визит имеет, без всякого преувеличения, историческое значение. В закрытом формате мы обсудили актуальные вопросы развития нашего сотрудничества. Благодарю Вас за положительное отношение ко всем вопросам, которые стоят в повестке дня. Я высказал свою положительную оценку всех Ваших подходов и высказываний в отношении перспектив сотрудничества между нашими странами", – сказал Токаев.

Он подчеркнул символичность первого государственного визита Сердара Бердымухамедова в Астану в год 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Туркменистаном. По его словам, опираясь на многовековую дружбу, добрососедство, единые культурные и исторические ценности, две страны построили прочные и гармоничные отношения, которые сегодня служат образцом межгосударственного партнерства.

"Между нашими странами налажен активный и весьма доверительный политический диалог на высшем уровне. Я с теплотой вспоминаю свой визит в октябре прошлого года. Благодарю Вас за проявленное гостеприимство, создание всех надлежащих и очень комфортных условий для моего пребывания в Ашхабаде. Конечно же, все это послужило достижению серьезных успехов в ходе данного визита", - сообщил президент Казахстана.

Глава государства передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания экс-президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы торгово-экономического взаимодействия. Стороны договорились путем совместных усилий нарастить объемы взаимной торговли до 1 миллиарда долларов.

"Что касается культурно-гуманитарных связей, то здесь все развивается в соответствии с планом. Также я хотел бы отметить наше сотрудничество и взаимодействие в рамках так называемого Каспийского процесса. Не так давно в Ашхабаде состоялся Каспийский саммит. Он прошел очень успешно и с точки зрения достижения результата, субстантивного результата, как, впрочем, и с точки зрения проявленного гостеприимства с туркменской стороны", – заявил Токаев.

В свою очередь Сердар Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и оказанное гостеприимство, созданные прекрасные условия для совместной работы.

"Мой первый государственный визит в Республику Казахстан мы рассматриваем как важнейшее этапное событие в отношениях между нашими странами. Его главной целью является укрепление двустороннего стратегического партнерства по всем направлениям, определение ясных ориентиров межгосударственного взаимодействия в регионе Центральной Азии и на международной арене с учетом новых реалий и тенденций развития. Убежден, что туркмено-казахстанский политический диалог, содержание и направленность торгово-экономического партнерства должны носить комплексный характер, базироваться на согласованной стратегии и тесной координации наших действий и их подчиненности прежде всего долгосрочным интересам двух народов и государств. Сегодня отношения между странами находятся на подъеме", – заявил Сердар Бердымухамедов.

В ходе переговоров в расширенном формате стороны обстоятельно обсудили ряд актуальных тем двусторонней повестки и определили магистральные направления дальнейшего взаимодействия Казахстана и Туркменистана.

Ранее Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры в расширенном формате, по итогам которых был подписан ряд документов. С полным списком документов можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992879-tokaev-i-berdymuhamedov-proveli-peregovory-v-rasshirennom-formate/