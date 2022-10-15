Как встретили Сердара Бердымухамедова в Акорде (фото)
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Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова встретили в Акорде, об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.
"В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова", - говорится в сообщении.
Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Туркменистана.
Напомним, сегодня, 15 октября, начался первый государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан. Ожидается, что в рамках визита президенты Казахстана и Туркменистана обсудят широкий спектр вопросов взаимодействия, актуальные вопросы региональной повестки дня, а также подпишут ряд значимых двусторонних документов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992858-kak-vstretili-serdara-berdymuhamedova-v-akorde-foto/