Как встретили Сердара Бердымухамедова в Акорде (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов. Фото: t.me/bort_01

Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова встретили в Акорде, об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова", - говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов. Фото: t.me/bort_01

Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Туркменистана.

Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов. Фото: t.me/bort_01

Напомним, сегодня, 15 октября, начался первый государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан. Ожидается, что в рамках визита президенты Казахстана и Туркменистана обсудят широкий спектр вопросов взаимодействия, актуальные вопросы региональной повестки дня, а также подпишут ряд значимых двусторонних документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992858-kak-vstretili-serdara-berdymuhamedova-v-akorde-foto/