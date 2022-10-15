Стало известно, какие документы подписали Токаев и Бердымухамедов

Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры в расширенном формате, по итогам которых был подписан ряд документов, об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

В рамках государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан были подписаны следующие документы:

Совместное заявление президента Республики Казахстан и президента Туркменистана. Комплексная программа по двустороннему сотрудничеству на период 2022-2024 годы. Меморандум между Министерством финансов Республики Казахстан и Министерством финансов и экономики Туркменистана о сотрудничестве. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики Туркменистана. Меморандум между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Туркменистана о сотрудничестве в области туризма. Меморандум между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана о сотрудничестве в области карантина растений. Меморандум между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана о развитии транспортно-транзитного сотрудничества. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Агентством "Туркменарагатнашык" при Агентстве транспорта и коммуникации при Кабинете Министров Туркменистана в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республикой Казахстан и Государственным концерном "Туркменхимия" о сотрудничестве в области химической промышленности. Меморандум о взаимопонимании между Институтом внешнеполитических исследований при МИД Республики Казахстан и научным Центром стратегических исследований Института международных отношений МИД Туркменистана. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Внешнеторговой палатой Республики Казахстан и Торгово-промышленной палатой Туркменистана. Меморандум о сотрудничестве между Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" Республики Казахстан и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана. Меморандум о намерениях в сфере борьбы с преступностью между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Туркменистана. Договор о сотрудничестве между Казахским университетом международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади.

Напомним, чуть ранее Касым-Жомарт Токаев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели встречу в узком составе. В ходе переговоров президенты обсудили перспективы развития казахско-туркменского сотрудничества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992878-stalo-izvestno-kakie-dokumenty-podpisali-tokaev-i-berdymuhamedov-v-akorde/