Еще два государства станут членами ШОС в 2024 году

Заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев сегодня на открытии 40 заседания Совета РАТС ШОС анонсировал расширение географии ШОС в следующем году, передает корреспондент NUR.KZ.

Руслан Сейсембаев сообщил, что состав участников ШОС постоянно расширяется. Это, по его словам, свидетельствует о неуклонно растущем международном авторитете и влиянии организации.

"Сегодня впервые в качестве полноправного члена семьи ШОС в работе Совета региональной антитеррористической структуры принимает участие представитель Исламской Республики Иран", – отметил он.

По его словам, в следующем году ожидается расширение географии организации.

"В следующем году ожидается присоединение к нашей работе опытных специалистов из Республики Беларусь, которая завершает процедуру вхождения в ШОС.

Аналогичная работа ведется и в Монголии. В этой связи для придания импульса в развитии многостороннего сотрудничества в борьбе с силами трех зол – терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом – к участию в совете приглашены представители наблюдателей при ШОС", – резюмировал зампред КНБ.

Добавим, по информации на сайте секретариата ШОС, Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. Ей предшествовал механизм "Шанхайской пятерки".

В 2002 году на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Санкт-Петербурге подписана Хартия Шанхайской организации сотрудничества, которая вступила в силу 19 сентября 2003 года.

Высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав государств-членов (СГГ). Он собирается один раз в год и принимает решения и указания по всем важным вопросам Организации.

Совет глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС (СГП) собирается один раз в год для обсуждения стратегии многостороннего сотрудничества и приоритетных направлений взаимодействия в рамках организации, решения принципиальных и актуальных экономических и иных вопросов, а также утверждает ежегодный бюджет организации.

Напомним, в июле президент Казахстана на заседании ШОС заявил, что за 20 лет не реализовано ни одного крупного экономического проекта. Он предложил поручить совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного инвестфонда. Токаев добавил, что ШОС встал на "путь обновления" и уже не может работать с устаревшими подходами.