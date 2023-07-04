Токаев о ШОС: За 20 лет не реализовано ни одного крупного экономического проекта

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана сегодня на заседании ШОС заявил, что за 20 лет не реализовано ни одного крупного экономического проекта, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"Преимуществами ШОС являются географическая связанность государств, транзитно-транспортные возможности, огромный рынок и взаимодополняемость экономик.

Несмотря на это, следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Очевидным фактором является отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельности", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он предложил поручить совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного инвестфонда.

Токаев добавил, что ШОС встал на "путь обновления" и уже не может работать с устаревшими подходами.

"В совместной работе по укреплению потенциала ШОС нам следует дистанцироваться от проблем двустороннего характера, а все усилия направить на реализацию имеющихся договоренностей.

ШОС по-прежнему должна ассоциироваться именно с взаимопониманием, сотрудничеством во имя долгосрочных интересов наших народов", - добавил Токаев.

Он заявил, что ШОС нужно принять новую стратегию – Казахстан разработал его проект и представит его во время председательства страны в организации.

"Предлагаю к следующему Саммиту в Астане принять Концепцию усиления потенциала ШОС с должным учетом казахстанских предложений, направленных на достижение именно этой цели", - сказал глава Казахстана.

Согласно официальному сайту ШОС, Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Ей предшествовал механизм "Шанхайской пятерки".

Основные цели ШОС:

укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства между государствами-членами;

содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере —образования, энергетики, транспорта, туризма, охраны окружающей среды и др.;

совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе;

продвижение к установлению демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка.

Официальными языками ШОС являются русский и китайский.

В настоящее время в состав ШОС входят 8 государств-членов, 4 страны имеют статус государства-наблюдателя, 9 стран являются партнерами по диалогу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2027508-tokaev-o-shos-za-20-let-ne-realizovano-ni-odnogo-krupnogo-ekonomicheskogo-proekta/