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Упростить казахстанцам въезд в Европу пообещал глава МИД Италии

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Паспорт с билетом на самолет
Паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава МИД Италии Антонио Таяни на встрече в Астане с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу пообещал облегчить казахстанцам получение виз, в Европу, передает Sputnik Казахстан.

Сообщается, что на переговорах глав внешнеполитических ведомств обсуждались возможности продвижения двусторонней договорно-правовой базы, тесной работы по консульским вопросам.

"В этом контексте я попросил г-на Таяни оказать поддержку на официальных консультациях с Евросоюзом по упрощению визового режима для граждан Казахстана. В целях уточнения переговоров и реализации договоренностей было принято Совместное заявление", – сказал глава МИД Казахстана.

Зампредседателя Совета министров, глава МИД Италии Антонио Таяни в свою очередь заявил, что будет работать над упрощением гражданам Казахстана въезда в ЕС.

"Что касается вопросов виз для казахстанских граждан, которые намереваются совершать визиты в Европу, мы будем работать в этом направлении, чтобы облегчить ситуацию для въезда казахстанских граждан в Европу. Наше посольство хорошо работает в этом плане. Есть два рейса регулярных каждую неделю в Италию. Мы хотим улучшить туристический сектор еще больше", – сказал он.

Напомним, в марте текущего года замглавы казахстанского МИД заявил о планах ведомства начать переговоры с Евросоюзом по облегчению визового режима для казахстанцев – речь шла о сокращении стоимости шенгена и необходимых для визы документов. Василенко отмечал, что Казахстан уже имеет взаимное освобождение от виз с некоторыми странами Европы.

Позже появилась информация о том, что министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе визита в Брюссель встретился с европейским Комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон. По итогам состоявшихся переговоров стороны достигли договоренности о начале официальных консультаций об облегчении визового режима для граждан РК.

Также в июне во время визита в Казахстан президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил мнение касательно облегчения визовых требований для казахстанцев.

"Это очень важный аспект. Мы заинтересованы как можно в более облегченных возможностях посещения граждан Казахстана в Германию, а также граждан Германии в Казахстан. Как вы знаете, вопросы виз рассматривается на уровне ЕС, европейскими ведомствами. Поэтому мы поддерживаем усилия ЕС по этому вопросу", – сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2035401-uprostit-kazahstantsam-vezd-v-evropu-poobeschal-glava-mid-italii/

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