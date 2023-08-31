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30 лет независимости Казахстана

Токаев направил телеграмму верховному правителю Малайзии

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня направил поздравительную телеграмму верховному правителю Малайзии, передает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поздравил главу государства – верховного правителя Малайзии Султана Абдуллу II по случаю Дня независимости Малайзии.

"Казахстан и Малайзию связывают прочные партнерские отношения, направленные на развитие взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. Выражаю готовность к совместному использованию новых возможностей для укрепления нашего многогранного взаимодействия в интересах двух стран", – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал верховному правителю успехов во всех благородных начинаниях, а дружественному народу Малайзии – процветания.

Добавим, как пишет РИА Новости, Малайзия была провозглашена независимым государством в 1957 году. В этом году страна празднует 66-й День независимости.

Также сегодня День независимости празднует Кыргызстан, с чем Касым-Жомарт Токаев поздравил президента КР Садыра Жапарова в телеграмме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2034626-tokaev-napravil-pozdravitelnuyu-telegrammu-verhovnomu-pravitelyu-malayzii/

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