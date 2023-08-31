Токаев поздравил Жапарова с Днем независимости Кыргызстана

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: t.me/bort_01

Сегодня Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Кыргызстана, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Глава государства поздравил президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с национальным праздником - Днем независимости.

"В Казахстане с большим воодушевлением воспринимаются успехи современного Кыргызстана и придается повышенное внимание дальнейшему углублению нашего многогранного сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

Уверен, благодаря совместным усилиям казахско-кыргызское стратегическое партнерство и союзничество будет и впредь укрепляться на благо процветания наших близких народов", - говорится в телеграмме.

Отметим, на официальном сайте президента Кыргызстана говорится, что 31 августа является праздничным днем. Кыргызская Республика получила независимость 31 августа 1991 года.

В настоящий момент Кыргызстан состоит из 9 административно-территориальных единиц — Чуйская область, Таласская область, Иссык-Кульская область, Нарынская область, Джалал-Абадская область, Ошская область, Баткенская область, город Ош и город Бишкек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2034624-tokaev-napravil-pozdravitelnuyu-telegrammu-po-sluchayu-dnya-nezavisimosti-kyrgyzstana/