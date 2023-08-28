На заявление генконсула России о русском языке в Казахстане ответили в МИД

Айбек Смадияров. Фото: t.me/pressmfakz

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге ведомства прокомментировал слова генконсула РФ о спаде использования русского языка в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что ранее генконсул России Евгений Бобров заявил о спаде использования русского языка в Казахстане, о сокращении числа русскоязычных школ и классов, а также об исключении предмета "Русский язык" из программы для учащихся первых классов с казахским языком обучения.

"Возможно, данный человек не был в курсе всей информации, которая у нас наблюдается в стране. У меня есть данные Минпросвещения, какие школы на каком языке преподают. Из 7 711 госшкол 3957 ведут обучение только на казахском языке. 1203 школы – на русском языке. А 2551 школа – на казахском и русском языках", – заявил в ответ Айбек Смадияров.

Высказался он и возможности полного перехода на казахский язык обучения в школах страны.

"Планов на полный перевод всех школ страны исключительно на казахский язык обучения нет. Сегодня гражданин вправе выбирать, на каком языке его детям обучаться.

Данный сотрудник уже не в Казахстане. Он уже здесь не работает. Он закончил свою дипмиссию", – подчеркнул представитель МИДа.

Напомним, что в прошлом году президент Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Россия 24" высказывался о роли русского языка в нашей стране. По его словам, те, кто утверждает, позиция русского языка в Казахстане уменьшились, очень сильно идут против истины.

"В целом, позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения. Я в этом уверен. Что касается количества школ, где идет обучение на русском языке, то они остались в прежнем объеме. Другое дело, и это реальность, что возникает все больше спрос на получение образования на казахском языке. Это тоже надо учитывать", – отмечал он.

При этом в октябре 2022 года Владимир Путин высказывал слова благодарности Касым-Жомарту Токаеву за инициативу создать внутри СНГ организацию по поддержке и продвижению русского языка.

Кроме того, напомним, что летом прошлого года в Сети появлялся фейк об отмене русскоязычных классов в школах Казахстана. Эту информацию комментировали в Минпросвещения.

"Данная информация не соответствует действительности. Как в классах с казахским языком обучения, так и в классах с русским языком обучения русский язык продолжает изучаться в прежнем режиме, иных планов нет", – сообщала первый вице-министр просвещения Республики Казахстан Шолпан Каринова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2034303-na-zayavlenie-genkonsula-rossii-o-russkom-yazyke-v-kazahstane-otvetili-v-mid/