Токаев: Те, кто утверждает, что позиция русского языка в Казахстане уменьшилась, очень сильно идут против истины

Касым-Жомарт Токаев. Фото: instagram.com/akordapress

Касым-Жомарт Токаев в интервью "Россия 24" высказался о роли русского языка в стране. По его словам, те, кто утверждает, позиция русского языка в Казахстане уменьшились, очень сильно идут против истины.

Журналист попросил Токаева рассказать о положении русского языка в Казахстане.

"Полагаю, что, те кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились, и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это "все рассуждения от лукавого" в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается? Это другой вопрос. Я, в принципе, знаю ответ на него. Но сейчас - это не предмет нашей беседы.

В целом, позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения. Я в этом уверен. Что касается количества школ, где идет обучение на русском языке, то они остались в прежнем объеме. Другое дело, и это реальность, что возникает все больше спрос на получение образования на казахском языке. Это тоже надо учитывать.

В конце концов, Казахстан - в самом имени нашего государства звучит имя казах, то есть мы должны обеспечивать интересы тех людей, которые желают изучать казахский язык, отдавать своих детей в казахские детские сады и в казахские школы. Тут, мне кажется, абсолютно все понятно. У нас есть четкое понимание, что без русского языка, конечно же, казахам будет очень сложно географически.

Я уже говорил о том, что у нас самая протяженная граница в мире. Мы, как говорится, "Богом данные соседи", и казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом знать и свой язык", - заявил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974224-tokaev-pozitsii-russkogo-yazyka-v-kazahstane-ne-preterpeli-kakogo-libo-uhudsheniya/