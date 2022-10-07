Путин поблагодарил Токаева за инициативу продвижения русского языка в СНГ

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Фото: facebook.com/ruslan.zheldibay

На неформальной встрече глав СНГ в Санкт-Петербурге Владимир Путин высказал слова благодарности Касым-Жомарту Токаеву за инициативу создать внутри содружества организацию по поддержке и продвижению русского языка, передает корреспондент NUR.KZ.

"Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Мы очень благодарны за это президенту Токаеву, думаю, что это важно для всех.

Имею в виду, что русский язык, безусловно, является языком межгосударственного общения. И это имеет практические измерение, имею в виду, что в России работают миллионы, без всякого преувеличения, речь идет о миллионах граждан СНГ, которые помогают и России в осуществлении планов развития, и сами зарабатывают средства для поддержания своих семей", — заявил Путин.

Глава России добавил, что поддерживает предложение Токаева, также учитывая, что 2023 год в СНГ объявлен годом русского языка как языка межнационального общения.

Час назад стало известно о том, что Токаев прибыл в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге. Там ожидалась неформальная встреча глав государств СНГ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1991695-putin-poblagodaril-tokaeva-za-initsiativu-prodvizheniya-russkogo-yazyka-v-sng/