Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о взаимных поставках электроэнергии

Встреча представителей Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Фото: пресс-служба Минэнерго РК

В Астане представители энергетических и водохозяйственных ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана обсудили вопросы водно-энергетического сотрудничества, передает официальный сайт Минэнерго РК.

По информации ведомства, на встрече обсуждались вопросы поставок электроэнергии в предстоящий осенне-зимний сезон, а также сотрудничество в других сферах. Представители государств достигли ряд взаимных договоренностей, определили объемы и условия поставок.

"Также стороны условились проработать возможность внедрения механизма ведения почасового учета электрической энергии; заключить договоры на урегулирование внеплановых перетоков между хозяйствующими субъектами; пересмотреть действующие условия договоров на урегулирование внеплановых перетоков", – говорится в сообщении.

Отмечается, что участники подтвердили приверженность исполнению ранее взятых обязательств.

В Минэнерго добавили, что следующая встреча представителей водохозяйственных и энергетических ведомств состоится в ноябре текущего года в Бишкеке.

Напомним, в конце июля Казахстан заключил договор о плановых поставках электроэнергии из России.

Также ранее сообщалось, что в Казахстане собираются убрать дифференциацию тарифов при оплате электроэнергии, что неизбежно приведет к ее подорожанию. Сначала цены поднимутся для жителей Алматы. Как сильно повысится стоимость электричества и зачем это нужно, рассказали в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2034163-kazahstan-kyrgyzstan-i-uzbekistan-dogovorilis-o-vzaimnyh-postavkah-elektroenergii/