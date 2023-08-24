Токаев принял cпецпредставителя генсекретаря ООН Каху Имнадзе

Касым-Жомарт Токаев и Каха Имнадзе. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев сегодня принял специального представителя генсекретаря ООН, главу Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каху Имнадзе, передает Telegram-канал Акорды.

Президент Казахстана поздравил Каху Имнадзе с назначением на высокую должность и выразил уверенность в том, что он внесет весомый вклад в развитие сотрудничества между государствами Центральной Азии и ООН.

Глава государства подчеркнул важность и востребованность Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии и выразил готовность оказать дальнейшую поддержку его усилиям в деле обеспечения устойчивого роста, укрепления стабильности и безопасности в регионе.

Каха Имнадзе выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за поддержку деятельности центра и отметил значимый вклад Казахстана в укрепление мира и продвижение диалога в регионе.

Как заверил Каха Имнадзе, он будет всесторонне содействовать плодотворному сотрудничеству стран региона.

Также в ходе встречи была обсуждена текущая ситуация в Афганистане.

Добавим, что по информации на сайте ООН, Каха Имнадзе был назначен специальным представителем и главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) в июне текущего года.

Сообщается, что Имнадзе имеет более чем 30-летний опыт работы в дипломатии, государственной службе и бизнесе. Имнадзе также является послом Грузии в Канаде и постоянным представителем в Международной организации гражданской авиации.

Ранее он занимал должность постоянного представителя Грузии при ООН с 2013 по 2022 год.

Имнадзе является выпускником Тбилисского государственного университета. Он говорит на грузинском, английском и русском языках.

Напомним, в январе текущего года Токаев, участвуя в виртуальном саммите "Голос глобального Юга", предложил создать в Казахстане региональный центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана.

В июне глава государства встретился в Астане с делегацией Организации Объединенных Наций (ООН).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2033793-tokaev-prinyal-cpetspredstavitelya-gensekretarya-oon-kahu-imnadze/