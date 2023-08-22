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Скопление грузовиков на границе с Кыргызстаном объяснил глава Минфина

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Грузовики стоят на дороге
Грузовики. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев сегодня в кулуарах кабмина высказался о скоплении грузовиков на границе с Кыргызстаном, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что на границе с Кыргызстаном застряли больше 370 грузовых машин. Они попросили объяснить, с чем это связано.

"Там нет таможни, это внутренняя граница ЕАЭС. Насколько я знаю, была операция по задержанию наркотических средств, поэтому сейчас идет тщательная проверка со стороны, скорее всего, пограничной службы и КНБ", – заявил Ерулан Жамаубаев в ответ.

По его словам, никаких установок относительно коммерческих грузов не было.

Ранее сообщалось, что более 400 фур стоят в пробке на границе Кыргызстана и Казахстана. Но в пограничной службе ГКНБ заявили, что ограничений на данном участке не вводили, и пункт пропуска работает в повседневном режиме.

Также напомним, что в конце июля на казахстанско-кыргызской границе зафиксировали скопление грузовых машин. По предварительным данным, из строя вышла одна из систем на четырех КПП.

По информации на сайте Ktrk.kg, "Ак-Тилек – Автодорожный", расположенный в Чуйской области Кыргызстана на границе с Казахстаном, имеет пропускную способность до 10 тысяч граждан и до 1000 автомашин в день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2033510-skoplenie-gruzovikov-na-granitse-s-kyrgyzstanom-obyasnil-glava-minfina/

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