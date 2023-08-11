Еще одна страна Европы может ввести безвиз для Казахстана

Буяр Османи и Мурат Нуртлеу. Фото: facebook.com/bujar.osmani.7

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу сообщил, что Северная Македония может ввести безвизовый режим для граждан нашей страны, передает Sputnik Казахстан.

В Астану сегодня с официальным визитом прибыл глава МИД Северной Македонии, а также председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяр Османи.

После встречи с иностранным коллегой глава МИД РК Мурат Нуртлеу сообщил, что северомакедонская сторона может ввести безвизовый режим для казахстанцев.

"Обсуждалась возможность введения безвизового режима для наших граждан. На наш взгляд, такой шаг заложил бы необходимую основу для устойчивого развития отношений во многих сферах", – отметил Нуртлеу.

Главы МИД. Фото: facebook.com/bujar.osmani.7

Кроме того, стороны обсудили развитие торгово-экономических отношений, подтвердив готовность сосредоточиться на таких отраслях, как новые технологии, энергетика, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, туризм.

Буяр Османи высоко оценил работу офиса ОБСЕ в Астане.

Ранее мы писали, что Казахстан планирует ввести безвизовый режим с Сан-Марино.

На официальном сайте МИД Северной Македонии говорится, что Буяр Османи занимает пост министра иностранных дел страны с 2020 года.

С 2008 по 2011 год был министром здравоохранения.

С 2017 по 2020 год – заместитель премьер-министра, курирующий европейские вопросы.

Кроме того, возглавлял национальную делегацию и был главным по переговорам о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2032136-esche-odna-strana-evropy-mozhet-vvesti-bezviz-dlya-kazahstana/