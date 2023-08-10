Безвизовый режим с одной из стран Европы планирует ввести Казахстан
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Безвизовый режим с Сан-Марино планирует ввести Казахстан - проект постановления правительства о подписании соответствующего соглашения опубликовали на портале "Открытые НПА".
Публичное обсуждение данного проекта продлится до 22 августа текущего года.
В документе говорится, что граждане РК смогут пребывать в Сан-Марино без визы сроком до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода с даты первого въезда.
Отмечается, что соглашение подготовлено в целях развития тесного сотрудничества между Казахстаном и Республикой Сан-Марино и установление безвизового порядка для владельцев всех видов паспортов.
Согласно Британской энциклопедии, Сан-Марино - небольшая республика, которая является старейшим суверенным государством Европы. Входит в число самых маленьких стран.
Со всех сторон государство окружено территорией Италии.
Сан-Марино не входит ни в НАТО, ни в ЕС, но имеет открытые границы с Европейским союзом, также входит в еврозону.
Республика Сан-Марино берет свое начало в начале IV в. н.э. По преданию, святой Маринус с группой христиан поселился здесь, спасаясь от преследований. Отмечается, что в самом старом сохранившемся документе республиканского архива аббат Сан-Марино упоминается в 885 году.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2031979-bezviz-s-odnoy-iz-stran-evropy-planiruet-vvesti-kazahstan/