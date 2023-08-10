Безвизовый режим с одной из стран Европы планирует ввести Казахстан

Паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Безвизовый режим с Сан-Марино планирует ввести Казахстан - проект постановления правительства о подписании соответствующего соглашения опубликовали на портале "Открытые НПА".

Публичное обсуждение данного проекта продлится до 22 августа текущего года.

В документе говорится, что граждане РК смогут пребывать в Сан-Марино без визы сроком до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода с даты первого въезда.

Отмечается, что соглашение подготовлено в целях развития тесного сотрудничества между Казахстаном и Республикой Сан-Марино и установление безвизового порядка для владельцев всех видов паспортов.

Согласно Британской энциклопедии, Сан-Марино - небольшая республика, которая является старейшим суверенным государством Европы. Входит в число самых маленьких стран.

Со всех сторон государство окружено территорией Италии.

Сан-Марино не входит ни в НАТО, ни в ЕС, но имеет открытые границы с Европейским союзом, также входит в еврозону.

Республика Сан-Марино берет свое начало в начале IV в. н.э. По преданию, святой Маринус с группой христиан поселился здесь, спасаясь от преследований. Отмечается, что в самом старом сохранившемся документе республиканского архива аббат Сан-Марино упоминается в 885 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2031979-bezviz-s-odnoy-iz-stran-evropy-planiruet-vvesti-kazahstan/