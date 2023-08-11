Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев пообщался в Акорде с действующим главой ОБСЕ

Опубликовано:

Буяр Османи и Касым-Жомарт Токаев
Буяр Османи и Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Республики Северная Македония Буяра Османи. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Приветствуя Буяра Османи, глава государства отметил значимость его визита в Астану в качестве действующего председателя ОБСЕ.

Встреча президента с главой МИД Северной Македонии
Встреча президента с Османи. Фото: akorda.kz

"Ваш визит очень важен для нас, и я хотел бы подчеркнуть нашу приверженность ОБСЕ в качестве надежного государства-члена данной организации. Несмотря на разногласия, которые, к сожалению, существуют в организации, ОБСЕ незаменима, и мы должны приложить усилия для поддержания ее потенциала.

В свете празднования 50-й годовщины Хельсинкского заключительного акта в 2025 году жизненно важно обеспечить, чтобы ОБСЕ продолжала служить уникальной платформой для диалога. Наше прочное партнерство с ОБСЕ основывается на общем видении построения безопасного сообщества, закрепленном в Астанинской декларации саммита ОБСЕ 2010 года", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Буяр Османи
Буяр Османи. Фото: akorda.kz

Глава государства отдельно остановился на перспективах укрепления отношений между Казахстаном и Северной Македонией.

"У нас нет никаких проблем в рамках двустороннего сотрудничества. Мы достигли довольно значимых результатов по расширению взаимодействия. Ваша страна рассматривается как очень важный партнер Казахстана в Европе, и мы приняли решение открыть наше посольство в Скопье", – отметил президент. 

В свою очередь Буяр Османи подчеркнул, что ОБСЕ придает большое значение развитию связей с Казахстаном и регионом Центральной Азии. По его словам, саммит ОБСЕ в Астане 2010 году стал доказательством активной роли Казахстана в поддержке основных направлений  деятельности организации.

Встреча в Акорде
Встреча в Акорде. Фото: akorda.kz

"Девиз председательства Северной Македонии – "Все для людей", что отражает наш человекоцентричный подход. Ваша программа реформ также ориентирована на людей и во многом созвучна не только принципам и обязательствам ОБСЕ, но и приоритетам нашего председательства. Мы также отмечаем ключевую роль Казахстана как в региональном, так и межрегиональном сотрудничестве", – сказал министр.

В завершение встречи глава нашего государства передал наилучшие пожелания президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому и пригласил его посетить Казахстан с визитом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2032148-tokaev-poobschalsya-v-akorde-s-deystvuyuschim-glavoy-obse/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.