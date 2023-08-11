Токаев пообщался в Акорде с действующим главой ОБСЕ

Буяр Османи и Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Республики Северная Македония Буяра Османи. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Приветствуя Буяра Османи, глава государства отметил значимость его визита в Астану в качестве действующего председателя ОБСЕ.

Встреча президента с Османи. Фото: akorda.kz

"Ваш визит очень важен для нас, и я хотел бы подчеркнуть нашу приверженность ОБСЕ в качестве надежного государства-члена данной организации. Несмотря на разногласия, которые, к сожалению, существуют в организации, ОБСЕ незаменима, и мы должны приложить усилия для поддержания ее потенциала.

В свете празднования 50-й годовщины Хельсинкского заключительного акта в 2025 году жизненно важно обеспечить, чтобы ОБСЕ продолжала служить уникальной платформой для диалога. Наше прочное партнерство с ОБСЕ основывается на общем видении построения безопасного сообщества, закрепленном в Астанинской декларации саммита ОБСЕ 2010 года", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Буяр Османи. Фото: akorda.kz

Глава государства отдельно остановился на перспективах укрепления отношений между Казахстаном и Северной Македонией.

"У нас нет никаких проблем в рамках двустороннего сотрудничества. Мы достигли довольно значимых результатов по расширению взаимодействия. Ваша страна рассматривается как очень важный партнер Казахстана в Европе, и мы приняли решение открыть наше посольство в Скопье", – отметил президент.

В свою очередь Буяр Османи подчеркнул, что ОБСЕ придает большое значение развитию связей с Казахстаном и регионом Центральной Азии. По его словам, саммит ОБСЕ в Астане 2010 году стал доказательством активной роли Казахстана в поддержке основных направлений деятельности организации.

Встреча в Акорде. Фото: akorda.kz

"Девиз председательства Северной Македонии – "Все для людей", что отражает наш человекоцентричный подход. Ваша программа реформ также ориентирована на людей и во многом созвучна не только принципам и обязательствам ОБСЕ, но и приоритетам нашего председательства. Мы также отмечаем ключевую роль Казахстана как в региональном, так и межрегиональном сотрудничестве", – сказал министр.

В завершение встречи глава нашего государства передал наилучшие пожелания президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому и пригласил его посетить Казахстан с визитом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2032148-tokaev-poobschalsya-v-akorde-s-deystvuyuschim-glavoy-obse/