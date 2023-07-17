Токаев посетит Саудовскую Аравию на этой неделе

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Саудовскую Аравию с рабочим визитом в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

"18-19 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Королевство Саудовская Аравия и примет участие в Саммите глав государств "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива", – говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что в рамках саммита запланирован ряд двусторонних встреч.

Напомним, что год назад, в июле 2022 года, президент Казахстана совершал официальный визит в Саудовскую Аравию по приглашению хранителя двух святынь – короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда.

В рамках визита глава государства провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии, а также принял участие в инвестиционном круглом столе, где было подписано соглашение о сотрудничестве между АО "Самрук-Қазына" и Ajlan & Bros Holding Group Ability и ряд других документов.

Позже Касым-Жомарт Токаев наградил короля Саудовской Аравии орденом "Алтын Қыран" и совершил малый хадж в Мекке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2028888-tokaev-posetit-saudovskuyu-araviyu-na-etoy-nedele/